Summer Skincare Home Remedies: चेहऱ्यावरची चमक हरवलीय? उन्हाळ्यात त्वचा उजळवण्यासाठी करा ‘हे’ 7 सोपे घरगुती उपाय

glowing skin home remedies: उन्हाळा सुरु होताच आरोग्यासह त्वचेची काळजी घेणे देखील गरजेचे असते. तीव्र उन्हामुळे त्वचा जळजळ होणे, टॅनिंग वाढणे, कोरडी पडणे यासारख्या गोष्टी होऊ शकतात. ही समस्या कमी करण्यासाठी अनेक लोक बाजारातील प्रोडक्टचा वापर करतात. पण तुम्ही काही घरगुती उपाय करुन त्वचा थंड आणि चमकदार ठेऊ शकता. .कलिंगडचा रसकलिंगडमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. जे त्वचेला हायड्रेशन आणि थंडावा देते. कलिंगडचा रस चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेला ताजेतवाने वाटते..काकडीचा रसत्वचेला थंडावा देण्यासाठी काकडी खूप फायदेशीर मानली जाते. त्वचेला आराम देण्यासाठी काकडीचा रस काढा. कापसाच्या बॉलने ते चेहऱ्यावर लावा आणि 10-15 मिनिटांनी धुवा. यामुळे त्वचेला त्वरित थंडावा मिळतो..कोरफड जेलकोरफडीतील पोषक घटक त्वचेला हायड्रेट ठेवतात आणि मऊ करतात. ताजे कोरफडीचे जेल काढा आणि ते तुमच्या चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करा. नंतर १५ मिनिटांनी ते धुवा..बर्फाचा वापरबर्फाच्या तुकड्याने हलक्या हाताने मसाज केल्याने त्वचेला त्वरित थंडावा मिळतो, परंतु ते थेट त्वचेवर लावण्यापेक्षा कापडात गुंडाळणे चांगले ..गुलाब पाणी गुलाबपाणी त्वचेसाठी नैसर्गिक थंड टोनर म्हणून काम करते. तुम्ही ते स्प्रे बाटलीत भरून दिवसातून 2-3 वेळा चेहऱ्यावर लावू शकता.चंदन पावडर त्वचेला आराम देण्यासाठी शतकानुशतके चंदनाचा वापर केला जात आहे. चंदन पावडर गुलाबपाण्यात मिसळून त्याची पेस्ट बनवा आणि ती चेहऱ्यावर लावा. दही फेस पॅक उन्हाळ्यात दह्याचा वापर करा. दह्यामुळे त्वचेला थंडावा मिळतोच, शिवाय टॅनिंग कमी होण्यासही मदत होते. ते वापरण्यासाठी, एक चमचा दह्यामध्ये थोडे मध घाला आणि ते तुमच्या चेहऱ्यावर 10 मिनिटे लावा..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातभरपुर पाणी प्यावे. उन्हाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवणे गरजेचे आहे.मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीनचा वापर करा. अतिनील किरणांपासून संरक्षण करावे.