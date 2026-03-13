लाइफस्टाइल

Summer Skincare Home Remedies: चेहऱ्यावरची चमक हरवलीय? उन्हाळ्यात त्वचा उजळवण्यासाठी करा ‘हे’ 7 सोपे घरगुती उपाय

summer skincare tips: उन्हाळ्यात चेहरा थंड ठेवण्यासाठी नैसर्गिक उपाय वापरले जाऊ शकतात. त्वचेला थंड करत नाहीत तर हायड्रेशन आणि चमक देखील देतात. नियमित वापरामुळे उन्हाळ्यामुळे होणारी जळजळ आणि कोरडेपणा कमी होऊ शकतो.
Puja Bonkile
glowing skin home remedies: उन्हाळा सुरु होताच आरोग्यासह त्वचेची काळजी घेणे देखील गरजेचे असते. तीव्र उन्हामुळे त्वचा जळजळ होणे, टॅनिंग वाढणे, कोरडी पडणे यासारख्या गोष्टी होऊ शकतात. ही समस्या कमी करण्यासाठी अनेक लोक बाजारातील प्रोडक्टचा वापर करतात. पण तुम्ही काही घरगुती उपाय करुन त्वचा थंड आणि चमकदार ठेऊ शकता.

