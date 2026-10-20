Dussehra 2026 Wishes in Marathi: 'सोनं घ्या, सोन्यासारखं राहा'; विजयादशमीनिमित्त तुमच्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा अन् संदेश

Dussehra Wishes in Marathi: दसरा म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि आपल्या प्रियजनांसोबत आनंद वाटून घेण्याचा खास सण! या दिवशी आपट्याची पाने सोनं म्हणून देत एकमेकांना सुख, समृद्धी आणि भरभराटीच्या शुभेच्छा दिल्या जातात. यंदा विजयादशमीच्या निमित्ताने तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना आणि प्रियजनांना काहीतरी खास शुभेच्छा पाठवायच्या आहेत का? मग 'सोनं घ्या, सोन्यासारखं राहा' अशा सुंदर संदेशांसह दसऱ्याचा आनंद द्विगुणित करा. पाहा, विजयादशमी २०२६ निमित्त खास मराठी शुभेच्छा, सुंदर संदेश आणि WhatsApp स्टेटस!.- आंब्याच्या पानांची केली सजावटअंगणात काढली रांगोळी छानविजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!- वाईटावर चांगल्याचा आणिअधर्मावर धर्माचा विजयाचामहान सण विजयादशमीच्यानिमित्ताने तुम्हा सर्वांनाहार्दिक शुभेच्छा....- सोनेरी दिवस, सोनेरी पर्व, सोनेरी क्षण,सोनेरी आठवणीसोन्यासारख्या लोकांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!- आपट्याची पानं त्याला हृदयाचा आकार हा आनंदाचा क्षण करा आनंदाने साकार दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!.- सोन्यासारख्या मित्रपरिवालासोन्यासारख्या लोकांनादसऱ्याच्या सुवर्ण शुभेच्छा- तुमची आठवण म्हणून हा प्रयत्नसोन्या सारखे तर तुम्ही आहातसदौव सोन्यासारखे राहादसऱ्याच्या सर्वांना सुवर्ण शुभेच्छा- आंब्याच्या पानांच्या तोरणांनी दरवाजा सजलाझेंडुच्या फुलांनी दसऱ्याचा सण बहरला...सर्वांना विजयादशमी आणि दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!.- प्रभू श्री रामाचा आदर्श घेऊनरावणरूपी अंहकाराचा नाश करतदसरा करू साजरादसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा- तोरण बांधू दारीरांगोळी काढू दारीउधळण करू सोन्याचीनाती जपू मनांचीदसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा- दसऱ्याच्या दिवशी शत्रूंचा करा खात्मा नकारात्मक उर्जेवर करा मात आयुष्याच्या नव्या अध्यायाचा करा शुभारंभदसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.