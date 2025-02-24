Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीला फक्त 5 मिनिटांत काढा सुंदर रांगोळी! अंगणाची वाढेल दुप्पट शोभा

Maha Shivratri 2025 Rangoli: भारतात महाशिवरात्रीचा उत्सव मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा 15 फेब्रुवारीला महाशिवरात्री साजरी केली जाणार आहे. महाशिवरात्री हा भगवान शिव यांना समर्पित सर्वात महत्वाच्या हिंदू सणांपैकी एक आहे. महाशिवरात्रीला शिवभक्त रात्री जागरण आणि शिवपूजा करतात. हिंदू चंद्र कॅलेंडरनुसार, महाशिवरात्री फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला येते. या उत्सवात रात्री चार विशेष प्रहरांची पूजा केली जाते.शिवभक्त मंदिराची सजावट करतात तसेच घरासमोर सुंदर रांगोळी काढतात. तुम्हाला महाशिवरात्रीला कमी वेळेत सुंदर रांगोळी काढायची असेल तर पुढील व्हिडिओची मदत घेऊ शकता. .महाशिवरात्रीला वरील व्हिडिओप्रमाणे सुंदर आणि सोपी रांगोळी काढू शकता. यासाठी पांढरी, लाल आणि पिवळी रांगोळी घ्यावी लागेल. घराच्या अंगणात ही रांगोळी काढल्यास सर्वजण कौतुक करतील..घराच्या अंगणात महाशिवरात्रीला कमी वेळेत आणि आकर्षक रांगोळी काढायची असेल तर वरील व्हिडिओप्रमाणे काढू शकता. तुम्ही महादेवाचा आणि माता पार्वतीचा हात काढून त्यावर शिवलिंग काढू शकता. ही रांगोळी पाहून सर्वजण तुमचे कौतुक करतील. .महाशिवरात्रीला शिवलिंगाची सोपी आणि कमीवेळेत रांगोळी काढू शकता. ही रांगोळी काढण्यासाठी काळ्या रांगोळीचा वापर करावा लागेल. तसेच तुम्ही रांगोळीभोवती फुलांची सजावट करू शकता. .महाशिवरात्रीला गोलाकरात शिवलिंगाची सुंदर आणि आकर्षक रांगोळी काढू शकता. यासाठी केशरी, पांढरी, पिवळी रांगोळी वापरू शकता. ही रांगोळी अंगणात काढल्यास नक्की सर्वजण कौतुक करतील. .महाशिवरात्रीला घराच्या अंगणात साधी आणि सोपी रांगोळी काढायची असेल तर वरील व्हिडिओप्रमाणे काढू शकता. यासाठी काळ्या रांगोळीचा वापर करू शकता. ही रांगोळी घराच्या अंगणाची शोभा नक्की वाढवेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.