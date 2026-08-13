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Independence Day 2026: तिरंगा थीमवर सजवा घर, शाळा अन् ऑफिस! १५ ऑगस्टला नक्की ट्राय करा 'या' भन्नाट डेकोरेशन आयडियाज!

Celebrate August 15 With DIY Decoration Tips: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तिरंगा थीमवर आधारित घर सजावट, शाळेचा बोर्ड आणि वर्कस्पेससाठी सोप्या, सुंदर खास टिप्स; कमी खर्चातील कल्पकतेने वाढवा देशभक्तीचा उत्साह!
Independence Day Decoration Ideas

Independence Day Decoration Ideas

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Independence Day Decoration Ideas: स्वातंत्र्यदिन दोन दिवसांवर आला असून सगळीकडे उत्साह आहे. घर, शाळा, कॉलेज,ऑफिस ही ठिकाणे स्वातंत्र्यदिनासाठी सजवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तर आपल्या घरात व स्टेशनरीमध्ये सहज उपलब्ध असणाऱ्या साहित्याचा वापर करून आपण आकर्षक सजावट करू शकतो. तिरंगा फुलांपासून ते पेपर बोर्ड्सपर्यंत वेगवेगळ्या सजावटीच्या आयडिया या ठिकाणी दिलेल्या आहेत.

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