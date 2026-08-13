Independence Day 2026: तिरंगा थीमवर सजवा घर, शाळा अन् ऑफिस! १५ ऑगस्टला नक्की ट्राय करा 'या' भन्नाट डेकोरेशन आयडियाज!

Independence Day Decoration Ideas: स्वातंत्र्यदिन दोन दिवसांवर आला असून सगळीकडे उत्साह आहे. घर, शाळा, कॉलेज,ऑफिस ही ठिकाणे स्वातंत्र्यदिनासाठी सजवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तर आपल्या घरात व स्टेशनरीमध्ये सहज उपलब्ध असणाऱ्या साहित्याचा वापर करून आपण आकर्षक सजावट करू शकतो. तिरंगा फुलांपासून ते पेपर बोर्ड्सपर्यंत वेगवेगळ्या सजावटीच्या आयडिया या ठिकाणी दिलेल्या आहेत..घर आणि बैठकीच्या खोलीसाठी (Home Decor Ideas)तिरंगी फुलांची रचना (Tricolor Flower Arrangements): घरातील मुख्य टेबल किंवा हॉलच्या मध्यभागी ठेवण्यासाठी ताज्या फुलांचा वापर करा. केशरी झेंडू, पांढरी शेवंती किंवा लिली आणि हिरवी पाने एकत्र करून सुंदर फ्लॉवर पॉट तयार करा. यामध्ये मध्यभागी एक छोटा प्लास्टिक किंवा कागदाचा राष्ट्रध्वज लावल्यास संपूर्ण खोलीत प्रसन्नता निर्माण होते..तिरंगी रांगोळी आणि रोषणाई (Rangoli & Lighting): प्रवेशद्वाराजवळ किंवा तुळशीवृंदावनाजवळ तीन रंगांची आकर्षक रांगोळी रेखाटा. त्याभोवती छोटे दिवे लावा. संध्याकाळच्या वेळी खिडक्या आणि गॅलरीमध्ये वॉर्म व्हाईट किंवा तीन रंगांच्या एलईडी फेरी लाईट्सची (String Lights) रोषणाई करून उत्सवाचा आनंद वाढवा.सोफा कुशन आणि टेबल रनर (Textile & Interior Refresh): घरातील सोफ्यावर तिन्ही रंगांचे कुशन कव्हर्स लावा किंवा भारतीय पारंपरिक मधुबनी चित्रकला असलेले कव्हर्स वापरा. डायनिंग टेबलवर तिरंगी कपड्याचा रनर आणि नॅपकिन्स ठेवून सोप्या पद्धतीने स्वातंत्र्यदिनाचा लुक मिळवता येतो..Independence Day 2026: 15 ऑगस्टला अनुभवा खरा इतिहास! यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी 'या' ऐतिहासिक ठिकाणांना नक्की भेट द्या....तोरण आणि कागदी रोझेट्स (Paper Buntings & Rosettes): केशरी, पांढऱ्या आणि हिरव्या रंगाचे क्राफ्ट पेपर किंवा जिलेटिन पेपर वापरून पंख्याच्या आकाराची वर्तुळाकार रोझेट्स (Rosettes) बनवा. हे रोझेट्स किंवा त्रिकोणी पताका दोरीत ओवून घराच्या मुख्य दरवाजावर, बाल्कनीत किंवा खिडक्यांवर लावा..शाळा आणि कॉलेज बोर्ड डेकोरेशन (School Board & Classroom Ideas)स्वातंत्र्यसैनिक ट्रिब्यूट बोर्ड (Freedom Fighters Board): चार्ट पेपरवर चौकोनी कप्पे (Grids) तयार करून महात्मा गांधी, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या क्रांतीकारकांचे फोटो लावा. खाली त्यांच्या नावांसोबत एक-एक ओळीत त्यांचे मुख्य योगदान लिहा. कडेने तिरंगी बॉर्डर टेप लावून वर "Salute to Our Heroes" असे शीर्षक द्या..हर घर तिरंगा अन् हस्तकला बोर्ड (Har Ghar Tiranga Board): बोर्डच्या मध्यभागी विद्यार्थ्यांकडून तयार करून घेतलेला मोठा कागदी राष्ट्रध्वज लावा. त्याभोवती विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हाताने बनवलेले छोटे झेंडे किंवा हातांचे ठसे (Handprints) उमटवून बोर्ड सजवा.प्रसिद्ध घोषणा अन् विचार (Slogans & Quotes Board): 'जय हिंद', 'वंदे मातरम', 'इन्कलाब जिंदाबाद' यांसारख्या प्रसिद्ध घोषणा सुंदर अक्षरात कापलेल्या कागदांवर लिहा. त्याभोवती अशोक चक्र आणि लहान झेंड्यांची चित्रे लावून हा बोर्ड तयार करा..Independence Day 2026: ७९वा की ८०वा? यावर्षी भारत कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार?.ऑफिस आणि डेस्क सजावट (Office Bay & Reception Ideas)डेस्क सजावट (Cubicle Decor): कामाच्या टेबलवर छोटा राष्ट्रध्वज, प्रेरणादायी विचार असलेले कार्ड किंवा तिरंगी रंगातील मॅट ठेवा. कम्प्युटरची स्क्रीन किंवा डेस्कच्या कडांना तीन रंगांच्या लहान कागदी पताकांनी सजवा.प्रवेशद्वार आणि स्वागत कक्ष (Reception Area Setup): रिसेप्शन काउंटरवर काचेच्या बाऊलमध्ये पाणी भरून त्यात तीन रंगांची ताजी फुले तरंगत ठेवा (Floating Flowers). त्यासोबत केशरी, पांढऱ्या आणि हिरव्या फुग्यांचे गुच्छ (Balloon Clusters) प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना लावा..सांस्कृतिक आणि उपक्रम कल्पना (Office Engagement): सजावटीसोबतच कर्मचाऱ्यांसाठी 'एथनिक / तिरंगा ड्रेस कोड', स्वातंत्र्यलढ्यावर आधारित प्रश्नमंजुषा (Patriotic Quiz), आणि विविध प्रांतांतील खाद्यपदार्थांचा 'पोटलक' (Potluck Lunch) आयोजित करून हा दिवस खास बनवता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.