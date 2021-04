गावकऱ्यांची कमाल!१५ फूट खोल विहिरीत अडकलेल्या हत्तीची केली सुटका

सध्या सोशल मीडियावर ओडिशामधील मयूरभंज या गावाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. या गावातील नागरिकांनी एका हत्तीचे प्राण वाचवले आहेत. रात्रीच्या वेळी अंदाज न आल्यामुळे एका हत्तीचं पिल्लू १५ फूट खोल विहिरीत पडलं होतं. मात्र, गावकऱ्यांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने या हत्तीला सुखरूप बाहेर काढलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर या घटनेचा एक व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

काही दिवसांपूर्वी झारखंडच्या दिशेने हत्तींचा कळप ओडिशामध्ये आला होता. यावेळी घनदाट जंगलातून मयूरभंजच्या दिशेने जात असतांना हत्तीचं एक पिल्लू रात्रीच्या अंधारात १५ फूट खोल विहिरीत पडलं. रात्रभर हे पिल्लू या विहिरीत अडकून पडलं होतं. सकाळी काही गावकऱ्यांना या हत्तीला विहिरीत पडल्याचं पाहिलं. त्यानंतर त्यांनी या हत्तीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अथक प्रयत्न करुनही या हत्तीला बाहेर काढण्यात यश आलं नाही. त्यामुळे मग गावकऱ्यांनी अग्निशमन दल आणि वनाधिकाऱ्यांना याविषयीची माहिती दिली.

#WATCH | An elephant calf was rescued from a 15-feet deep well at a village in Mayurbhanj district of Odisha on Saturday.

"The calf fell into the well while it was roaming in the area on Friday night," said Rabi Narayan Mohanty, Range Officer, Deuli Forest Range. pic.twitter.com/TPIrWN52Ti

