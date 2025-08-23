नैसर्गिक प्रकाशासाठी...

नैसर्गिक प्रकाश हा कोणत्याही घराला आरोग्यदायी, उत्साहवर्धक आणि खुल्या भासणाऱ्या वातावरणाची देणगी देतो. या नैसर्गिक प्रकाशाचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी काही टिप्स बघूया..खिडक्या स्वच्छ आणि मोकळ्या ठेवाखिडक्यांच्या काचा नियमित स्वच्छ करा, ज्यामुळे प्रकाश अडथळ्याशिवाय आत येऊ शकेल.खिडक्यांसमोर फार मोठी, दाट झाडे किंवा अडथळे ठेवू नका.जास्तीत जास्त प्रकाश आत यावा यासाठी खिडक्यांवरचे पडदे हलके, पातळ आणि हलके रंगाचे वापरा. .आरशांचा योग्य वापरआरसे नैसर्गिक प्रकाश परावर्तित करून घराला अधिक उजळ करतात.खिडक्यांच्या समोर किंवा जवळ आरसे लावा, जेणेकरून ते बाहेरचा प्रकाश आत परावर्तित करतील.मोठे आरसे किंवा आरशांचे पॅनेल वापरून प्रकाशाचे प्रमाण वाढवता येते. .योग्य रंगनिवडभिंतींना हलके रंग द्या (पांढरा, क्रीम, पिवळा, हलका निळा इ.), जे प्रकाश परावर्तित करतात.फर्निचर आणि इतर सजावटीच्या वस्तूंसाठी देखील हलके रंग निवडा.गडद रंग फक्त लहान प्रमाणात वापरा, जेणेकरून ते प्रकाश शोषून घेणार नाहीत. .अडथळे कमी कराखिडक्यांजवळ जास्त उंच किंवा दाट फर्निचर ठेवू नका.खिडकीच्या बाहेरच्या बाजूस असलेली झाडे नियमित कापा, जेणेकरून प्रकाशाला अडथळा होणार नाही.शक्य असेल तर, खिडक्यांच्या आकारात वाढ करणे किंवा नवीन खिडक्या बसवणे हा एक परिणामकारक मार्ग आहे. .प्रकाश परावर्तित करणारे पृष्ठभागचकचकीत किंवा ग्लॉसी फिनिशेस (उदा. ग्लॉसी पेंट, ग्लास टेबलटॉप, पॉलिश केलेले फ्लोअरिंग) प्रकाश परावर्तित करण्यास मदत करतात.मेटॅलिक ॲक्सेसरीज (जसे की सिल्व्हर, गोल्ड किंवा क्रोम फिनिश) देखील प्रकाशाचे परावर्तन वाढवतात. .बाह्य परावर्तनाचा फायदा घ्याघराबाहेर, खिडक्यांच्या समोर हलके रंगाचे फ्लोअरिंग किंवा परावर्तित पृष्ठभाग ठेवल्यास ते प्रकाश आत परावर्तित करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.