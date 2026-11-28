डॉ. सुवर्णा बोबडे , समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञ‘‘आम्ही दोन वर्षं छान एकत्र होतो. अचानक काय झालं, हेच मला समजत नाही. त्याने माझ्याशी बोलणं, फोन करणं, माझ्या मेसेजेसना उत्तर देणं, सगळंच बंद केलं. खूप रडावंसं वाटतं. झोप, कामातलं लक्ष, सगळंच बिघडलंय. एकदा त्याच्याकडून नेमकं काय झालं हे कळलं की मला पुढे जाता येईल. मला आता तो नकोच आहे. पण मग मला ‘क्लोजर’ कसं मिळणार?...’’समोर बसलेल्या ‘ती’चं बोलणं ऐकताना एक गोष्ट जाणवत होती. दोन वर्षांचं नातं संपलं होतं आणि ते तिला मान्यही होतं. पण तिच्या मनात मात्र ते अजूनही सुरू होतं. ती त्या व्यक्तीची वाट पाहात नव्हती, तर त्या नात्याच्या शेवटाचं उत्तर शोधत होती. बाहेर एक अध्याय संपला होता, पण मनात मात्र त्याची पानं सतत उलटली जात होती..असेच काही अध्याय आपल्या आयुष्यातही असतात. रोज ठरलेल्या वेळी घरी कामाला येणारी व्यक्ती एक दिवस येत नाही, फोनही उचलत नाही आणि नंतर कळतं की तिने काम सोडलं आहे. एखादा क्लायंट हातातोंडाशी आलेला प्रोजेक्ट दुसऱ्याला देतो. जवळची व्यक्ती अचानक दुरावते किंवा प्रिय व्यक्तीचा अनपेक्षित मृत्यू होतो. प्रसंग वेगवेगळे असले, तरी मनातला प्रश्न सारखाच असतो- ‘असं का झालं? निदान मला सांगायला तरी हवं होतं. एकदा तरी...’अशा वेळी विचारांची गर्दी होते- ‘आपण इतकं केलं, इतका विश्वास ठेवला, तरी असं का घडलं? माझ्याकडून काही चूक झाली का? मी आणखी काही करू शकले असते का?’ राग, दुःख, अपमान, हळहळ अशा भावनांची ये-जा सुरू राहते. आपण पुन्हा पुन्हा तोच प्रसंग आठवतो, शेवटचा संवाद तपासतो आणि समोरच्या व्यक्तीच्या कृतीमागची कारणं शोधत राहतो..अट्टाहास‘क्लोजर’ (पूर्णविराम) म्हणजे समोरच्या व्यक्तीशी एक शेवटचं बोलणं, तिच्याकडून कारण समजून घेणं किंवा आपल्याला समाधानकारक वाटेल असं स्पष्टीकरण मिळवणं, असा आपला समज असतो. एकदा कारण समजलं की मन शांत होईल आणि आपण पुढे जाऊ शकू, असं आपल्याला वाटतं.पण आयुष्यातील प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळेलच, प्रत्येक ‘का?’चं समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळेलच, असं कोणतंही आश्वासन आयुष्य देत नाही. आपण मात्र नकळत हा नियम बनवतो आणि तो पाळण्याची जबाबदारी समोरच्या व्यक्तीवर टाकतो. तिने कारण सांगितलं पाहिजे, आपली बाजू ऐकली पाहिजे, आपल्याला समजून घेण्याची संधी दिली पाहिजे, असा आग्रह धरतो. हे मिळत नाही, तेव्हा मन त्याच जागी अडकून राहतं. उत्तर मिळवण्याच्या अट्टाहासात आपण संपलेल्या अध्यायाची पानं पुन्हा पुन्हा उघडत असतो..काय करता येईल?मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ‘क्लोजर’ ही दुसऱ्या व्यक्तीने आपल्याला देण्याची गोष्ट नसून, स्वतःच्या विचारांवर काम करून विकसित करण्याची प्रक्रिया आहे. याचा अर्थ समोरच्याची कृती योग्य होती किंवा आपलं दुःख महत्त्वाचं नाही, असा नाही. तर जे घडलं ते बदलता येणार नाही, हे स्वीकारून त्याचा आपल्या आजच्या आयुष्यावर होणारा प्रभाव कमी करण्याची जबाबदारी घेणं आहे.यासाठी काही गोष्टी जाणीवपूर्वक करता येतील-वस्तुस्थिती आणि आपण तिला दिलेला अर्थ यांतला फरक ओळखणं. ‘त्याने बोलणं बंद केलं’ ही वस्तुस्थिती आहे. ‘माझ्यात/त्याच्यात काही तरी कमी आहे’, ‘माझ्याबरोबर असं कसं करू शकतो?’ हे त्यावर आपण लावलेले अर्थ आहेत. समोरच्याच्या कृतीवरून स्वतःची/दुसऱ्याची किंमत ठरवणं टाळायला हवं.‘असं का झालं?’ विचारण्याऐवजी ‘आता मला नेमकं काय माहीत आहे? बाकीचे माझे अंदाज आहेत का?’ हे तपासणं. त्याचबरोबर ‘या परिस्थितीत मी स्वतःसाठी काय करू शकते?’ हा प्रश्न विचारणं. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळणार नाही, हे स्वीकारणं ही मानसिक परिपक्वता आहे.त्या विशिष्ट अनुभवाला आयुष्य न मानता आयुष्यात योग्य जागा देणं. नात्यातले चांगले क्षण खोटे ठरत नाहीत, केवळ त्यांचा शेवट आपल्या अपेक्षेप्रमाणे झालेला नसतो. त्यातून शिकता येईल; पण त्याच आठवणींत अडकून राहणं बदलायला हवं.आयुष्याचा प्रवास बसच्या प्रवासासारखा असतो. काही प्रवासी आपल्या जवळ बसतात. गप्पा होतात, ओळख, देवाणघेवाण होते, मैत्री जुळते, कधी नातंही निर्माण होतं. काही जण बराच काळ सोबत असतात. पण प्रत्येकाचा थांबा वेगळा असतो. कोण कुठे उतरणार, हे आपण ठरवत नसतो. त्याचा पुढचा प्रवास त्याचा असतो; आपल्याला आपला प्रवास सुरू ठेवायचा असतो..‘क्लोजर’ म्हणजे विसरणं नव्हे, माफ करणंही नव्हे किंवा घडलेल्या गोष्टीचं समर्थन करणं तर अजिबातच नव्हे. तर त्या अनुभवाला आयुष्यात योग्य जागा देऊन त्यापलीकडे जाणं. काही अध्यायांचा शेवट आपल्या मनासारखा होत नाही. पण म्हणून संपूर्ण पुस्तक तिथेच थांबवायचं, की पुढचं पान उलटून नवा प्रवास सुरू करायचा, हा निर्णय मात्र आपला असतो. कदाचित, हाच त्या न संपलेल्या अध्यायाला पूर्णविराम देण्याचा खरा अर्थ असतो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.