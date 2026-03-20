स्क्रीन टाइमची जास्त सवय मुलांमध्ये वाढवतीये चिडचिड आणि आक्रमकपणा; पालकांसाठी तज्ज्ञांचे गंभीर इशारे

मोबाईल, लॅपटॉप आणि टॅबच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये आक्रमकपणा, चिडचिड आणि एकाग्रतेचा अभाव अशा वर्तणुकीतील समस्या वाढत असल्याचे निरीक्षण बालरोग तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. शारीरिक हालचालींची कमतरता आणि डिजिटल साधनांचा वाढता वापर मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी घातक ठरत असून, पालकांनी याकडे गांभीयनि लक्ष देण्याचे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे..डिजिटल साधनांच्या अतिवापरामुळे मुलांची भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता कमी होत आहे. संवाद घटल्याने भाषेच्या विकासावर परिणाम होत असून, ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या चुकीच्या सामग्रीमुळे मुलांच्या आत्मविश्वासाला तडा जात आहे. या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात नैराश्य आणि कौटुंबिक तणाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे..पालकांसाठी तज्ज्ञांच्या सूचनादोन वर्षांखालील मुलांच्या हातात गॅझेट देऊ नका.दोन वर्षांवरील मुलांचा स्क्रीन टाइम दिवसाला दोन तासांपर्यंत मर्यादित ठेवादररोज किमान ४५ मिनिटे मैदानी खेळ किंवा व्यायामाला प्रोत्साहन द्या.मुलांशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या भावना समजून घ्या.जेवताना आणि झोपण्यापूर्वी मोबाईलचा वापर पूर्णपणे टाळा.आवश्यक वाटल्यास तज्ज्ञांचे सानुपदेशन किंवा उपचार घ्या..वाढत्या स्क्रीन टाइममुळे मुले कुटुंबापासून दुरावत असून, अभ्यासात मागे पडत आहेत. ही साधने काढून घेतल्यास ती तीव्र संताप व्यक्त करतात. दर महिन्याला सरासरी चार ते पाच मुले एकाग्रता कमी होणे, डोकेदुखी आणि कल्पनाशक्तीचा अभाव अशा तक्रारी घेऊन येत आहेत.- डॉ. जितेंद्र गांधी, बालरोग व नवजात शिशुतज्ज्ञ.स्क्रीन टाइमचा थेट परिणाम मुलांच्या मेंदूवर होतो. डिजिटल आशयामुळे मेंदूतील 'रिवॉर्ड सिस्टीम' सतत सक्रिय राहून डोपामाइनचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे मुलांना सतत उत्तेजनाची सवय लागते. ४ ते १४ वयोगटातील सुमारे ८ ते १० मुलांमध्ये दरमहा आक्रमकपणा, झोपेच्या तक्रारी आणि एकाकीपणा अशा समस्या दिसून येत आहेत. - डॉ. तुषार पारीख, वरिष्ठ सल्लागार व नवजाततज्ज्ञ.