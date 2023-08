Face Care Tips : चेहऱ्यावरील डागांचा थर केशर करेल छुमंतर; हे फेसपॅक घरीच बनवा चेहरा नक्की उजळेल!

By

Face Care Tips : प्रत्येक स्त्रीला तिचा चेहरा सोन्यासारखा चमकायचा असतो. पण, प्रदूषण आणि खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे चेहऱ्याची नैसर्गिक चमक निस्तेज होऊ लागते. चेहऱ्यावर फ्रिकल्सची गर्दी होते. त्यामुळे तुमची त्वचा कालांतराने खराब होते.

प्रदूषण, खराब पोषण आणि सूर्यातून बाहेर पडणाऱ्या हानिकारक किरणांमुळे याची सुरुवात होऊ शकते, परंतु कालांतराने ही समस्या वाढत जाते. आपण freckles साठी अनेक प्रकारचे फेस मास्क वापरू शकता.

चेहऱ्यावर लावलेले काही फेसपॅक्स पिपल्स आणि डाग चेहऱ्यावर येऊच देत नाहीत. कमी करतो आणि नंतर त्यांना हलका होण्यास मदत करतो. तसेच, त्वचेच्या अनेक समस्या दूर करण्यात हे उपयुक्त आहे आणि तुम्ही त्यांचा वापर करून मुरुम मुक्त आणि निरोगी त्वचा मिळवू शकता. (Face Mask)

केशर लिंबू आणि व्हिटॅमिन ई फेस मास्क

केशर आणि लिंबू दोन्ही तुमची त्वचा निरोगी बनवण्यासाठी उपयुक्त आहेत. केशरमधील अँटीऑक्सिडंट्स तुमच्या त्वचेला फ्री रॅडिकल्सच्या नुकसानीपासून वाचवतात, तर लिंबाचे सायट्रिक अॅसिड त्वचेला आतून स्वच्छ करते.

याशिवाय, व्हिटॅमिन ई कोलेजन वाढवते आणि चेहऱ्याला फ्रिकल्सपासून वाचवते. तर, या सर्व फायद्यांसाठी, केशर, लिंबू आणि व्हिटॅमिन ई मिक्स करून फेस मास्क बनवा, दिवसातून 2 वेळा फ्रिकल्सवर लावा.(Save the face from discoloration due to freckles)

केशर लिंबू आणि मध फेस मास्क

केशर आणि लिंबाच्या फायद्यांविषयी तुम्हाला माहिती असेलच, पण मधही तुमच्या त्वचेसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. मधातील अँटिऑक्सिडंट्स मेलेनिनचे उत्पादन वाढवतात आणि त्वचेला रंग येण्यापासून वाचवतात.

हे अँटी पिग्मेंटेशनला प्रोत्साहन देते आणि सूक्ष्म रॅडिकल्सच्या नुकसानापासून त्वचेचे संरक्षण करते. त्यामुळे केशर, लिंबू आणि मध हे तिन्ही मिक्स करून चेहऱ्याला लावा.

केशर, लिंबू आणि कोरफड व्हेरा फेस मास्क

केशर, लिंबू आणि कोरफड हे सर्व चेहऱ्यावरील रंगद्रव्य कमी करतात. कोरफडमध्ये एलोसिन असते जे त्वचेचे रंगद्रव्य कमी करण्यासाठी प्रभावीपणे कार्य करते. हे त्वचेमध्ये

मेटालोथिओनिनचे उत्पादन उत्तेजित करते जे सूर्यप्रकाशामुळे होणारे नुकसान टाळू शकते. म्हणून, केशर, लिंबू आणि कोरफड या तिन्हींचा वापर करून फेस मास्क बनवा आणि नंतर त्वचेवर लावा.

केशर आणि बदाम

केशर आणि बदाम फेस मास्क बदामामध्ये ब्लीचिंग गुणधर्म असतात ज्यामुळे त्वचेचा रंग हलका होतो. 7-8 धागे केशर, 5-6 बदाम 2 चमचे दूध एक चिमूटभर हळद या वस्तू लागतील.

पद्धत बदाम आणि केशर 15 मिनिटे दुधात भिजवा. यानंतर बदाम बारीक करून घ्या. केशर दुधात बदामाची पेस्ट मिसळा. त्यात चिमूटभर हळद टाकून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. यानंतर ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावा.

तुळस आणि केशर फेस मास्क

तुळशीमध्ये अँटी-मायक्रोबियल गुणधर्म असतात. या फेसपॅकसाठी 5-6 तुळशीची पाने 7-8 केशरचे धागे एक चिमूटभर हळद लागणार आहे.

1 चमचे पाण्यात केशर नंतर तुळशीच्या पानांची पेस्ट आणि हळद मिसळा. या मिश्रणात केशरचे पाणी घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. चेहऱ्यावर लावा. हा मास्क 20 मिनिटांसाठी ठेवा आणि नंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ करा.