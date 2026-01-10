डॉ. सुवर्णा बोबडे (समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञ)मन-निर्मळ‘तो असा बोलला म्हणजे त्याला माझी कदर नाही...’, ‘तिने मुद्दाम माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं...’, ‘माझं काम आवडलं असतं तर ते काहीतरी बोलले असते...’ आपल्या अवतीभवती अशा घटना घडत असतात आणि त्या अनुषंगाने अशा आपल्या-आपल्याशीच चालत असलेल्या संवादांनी आपलं मन दिवसभर भरलेलं असतं! घटना वेगळ्या, अनुभवणारी माणसंही वेगळी... पण या सगळ्या स्व-संवादात एक गोष्ट समान असते, ती म्हणजे- हा संवाद म्हणजे वस्तुस्थिती नसते, तर वस्तुस्थितीविषयी आपण करून घेतलेला आपला समज असतो..वास्तव (फॅक्ट) आणि समज (परसेप्शन) यांमधला फरक लक्षात न आल्यामुळेच अनेकदा मन अस्वस्थ होतं, नाती गुंतागुंतीची होतात आणि आपण स्वतःशीच संघर्ष करू लागतो.आता हाच प्रसंग पहा- एका कार्यालयीन मीटिंगमध्ये अनन्याने तिची कल्पना मांडली. चर्चा संपली, पण तिच्या कल्पनेवर कुणीही खास प्रतिक्रिया दिली नाही. यातलं वास्तव इतकंच आहे, की मीटिंग संपली आणि सगळे पुढच्या कामाला लागले. पण अनन्याच्या मनात लगेच निष्कर्ष तयार झाला होता- ‘बहुतेक माझी कल्पनाच कमकुवत होती... काही खास नव्हती.’ त्या निष्कर्षामुळे तिचा आत्मविश्वास कमी झाला. याचा परिणाम असा झाला, की पुढच्या मीटिंगमध्ये ती काही बोललीच नाही, नवीन कल्पना मांडलीच नाही. म्हणजे तिच्या एका समजुतीने पुढच्या अनेक निर्णयांवर आणि वर्तनांवर परिणाम केला..आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात येणारे हे विचार बघा- कोणी फोन उचलला नाही आपण समजतो, ‘तो मला टाळतो आहे.’ घरी कुणी तरी शांत बसलेलं आहे, तेव्हा आपल्याला वाटतं, ‘मी काही तरी बोललो/ बोलले किंवा मी काही तरी केलं त्यामुळेच वातावरण बिघडलं आहे...’ एखाद्या कामाचं वेळेवर कौतुक नाही झालं, तर आपण निष्कर्ष काढतो, ‘माझी इथे कुणाला किंमतच नाहीये.’.खरं तर हे सगळं मनाने तयार केलेलं कथानक असतं. वस्तुस्थिती वेगळीही असू शकते. समोरची व्यक्ती तिच्या कामात व्यग्र असू शकते, थकलेली असू शकते किंवा तिच्याच विचारांत गुंतलेली असू शकते. इथेच महत्त्वाचा ठरतो ‘परसेप्च्युअल अवेअरनेस’. म्हणजे वास्तव आणि समज यांमधला फरक ओळखण्याची क्षमता..याचा अर्थ भावना दडपायच्या असा नाही. दुखावणं, राग, भीती या भावना नैसर्गिक आहेत. पण त्या कशावर आधारलेल्या आहेत?- ठोस वास्तवावर की आपल्या अंदाजावर? हे तपासणं महत्त्वाचं आहे. एक साधा प्रश्न स्वतःला विचारता येतो- ‘हे खरंच घडलं आहे का, की मला असं वाटतं आहे?’ हा प्रश्न मनाला थांबवतो. लगेच निष्कर्ष काढण्याऐवजी थोडी जागरूकता निर्माण करतो. त्यातून अधिक संतुलित प्रतिसाद शक्य होतो..समजाची (परसेप्शनची) जाणीव वाढली, की आपण आपल्या नकळत स्वत:लाच देत असलेला त्रास कमी होतो. आपण जास्त वस्तुनिष्ठ होतो, इतरांना कमी गृहित धरतो आणि अधिक स्पष्ट संवाद साधतो. नात्यांमधले गैरसमज कमी होतात, कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वास वाढतो आणि मनावरचं अनावश्यक ओझं हलकं होतं. आपण समजांना दिलेल्या अर्थांमुळे आयुष्य वास्तवात आहे त्यापेक्षा अधिक कठीण वाटतं. हे उमजलं की बदलाला सुरुवात होते..जे घडलं ते वेगळं... आणि जे आपण समजून घेतलं ते वेगळं. हा फरक ओळखता आला, तर मन अधिक शांत राहू शकतं. तेच तर खरं मानसिक स्वास्थ्य आहे! तेव्हा पुढच्या वेळी मन अस्वस्थ झालं, तर स्वतःला थोडं थांबवून हे प्रश्न विचारून पाहा-. आता नेमकं काय घडलं आहे आणि मी त्याचा कोणता अर्थ लावतो/ लावते आहे? माझा निष्कर्ष ठोस वास्तवावर आधारित आहे की अंदाजावर?.या प्रश्नांची उत्तरं नेहमी लगेच मिळतीलच असं नाही. पण हे प्रश्न मनाला थांबवतात. घाईने निष्कर्ष काढण्यापासून वाचवतात आणि वास्तव व समज यांच्यातला फरक हळूहळू स्पष्ट करू लागतात. कधी कधी आयुष्य बदलण्यासाठी परिस्थिती नाही, तर आपण परिस्थितीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलणं पुरेसं असतं! आपलं मन सतत अर्थ लावत असतं. ते तसं करणारच. कारण ते त्याचं कामच आहे! पण अडचण तेव्हा निर्माण होते जेव्हा आपण त्या अर्थांनाच अंतिम सत्य मानतो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.