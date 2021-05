कांदा आणि सैंधव मीठामुळे कोरोना होतो बरा?

FactCheck: देशात वाढलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रकोपामुळे अनेक जणांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत. तर असंख्य जण अद्यापही कोरोनाशी लढा देत आहेत. त्यामुळेच अशा गंभीर परिस्थितीत आपण आपली व कुटुंबाची काळजी घेणं गरजेचं आहे. या काळात आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कशी वाढेल याकडे सगळ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. त्यातच सोशल मीडियावर अनेक घरगुती उपाय करण्याविषयीची माहिती व्हायरल होत आहे. विशेष म्हणजे अनेक जण या माहितीची सत्यता न पडताळता थेट उपायदेखील करु लागले आहेत. यामध्येच गेल्या काही दिवसांपासून कांदा व सैंधव मीठाचं (salt and onion) सेवन केल्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतो अशी माहिती व्हायरल होत आहे. परंतु, ही माहिती खोटी (false message) असल्याचं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो ( PIB) या संस्थेने स्पष्ट केलं आहे. (false message to treat corona with salt and onion is viral)

सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज (message) मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये सैंधव मीठ व कांदा यांचं एकत्रितपणे सेवन केल्यास १५ मिनिटांच्या आत कोरोना बरा होतो, असं सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे अनेक पॉझिटिव्ह रुग्णांचे रिपोर्ट्स निगेटिव्ह आल्याचंदेखील या मेसेजमध्ये सांगण्यात आलं आहे. मात्र, ही माहिती अत्यंत चुकीची व खोटी असल्याचं पीआयबीने सांगितलं आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या मेसेज व ऑडिओमध्ये कांदा व सैंधव मीठामुळे कोरोना बरा होतो असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या वृत्ताला कोणत्याही तज्ज्ञांचा दुजोरा किंवा वैज्ञानिक प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे ही माहिती खोटी व चुकीची आहे, असं ट्विट करुन PIBने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, व्हायरल होत असलेल्या मेसेजसोबत एक ऑडिओ क्लिपदेखील आहे. विशेष म्हणजे असाच एक फेक मेसेज २०२० मध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता.