Mental Health : कुटुंबीयांचा सहभाग महत्त्वाचा

सावनी देशपांडे,समुपदेशकमानसिक समस्यांवर समुपदेशन घेताना पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या सहभागाबद्दल फारशी जागरूकता नाहीये. त्याची कारणे अनेक आहेत. मानसिक समस्यांबद्दल उघडपणे बोलले जात नाही आणि त्याकडे सकारात्मकतेने बघितलेही जात नाही. अनेकदा पीडित व्यक्ती पूर्णपणे बरी होऊ शकते, असा विश्वास कुटुंबीयांना वाटत नाही. मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींची पूर्णपणे माहिती न देता त्यांचे विवाह करून दिले जातात, त्यातून समोरच्या व्यक्तीचे आयुष्य पणाला लागते. आपला विश्वास बसत नसला, तरी आजसुद्धा अनेक ठिकाणी मानसिक आजार हे काळी जादू, नजर लागणे, भूतबाधा अशा कारणांमधून होत असल्याचा समज आहे. असे विविध गैरसमज आणि 'सामाजिक प्रतिष्ठे'चा विचार, यांपायी रुग्ण डॉक्टरांकडे उशिराच पोहोचतात. परंतु रुग्णाच्या कुटुंबीयांना आजाराबद्दल व्यवस्थित माहिती दिली, त्यांची भूमिका समजावून दिली, तर ते रुग्णाला नक्की मदत करू शकतात. .समुपदेशकांसाठी पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्ती त्या व्यक्तीबद्दलची माहिती घेण्यासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात. कारण कुटुंबीय सर्वाधिक वेळ रुग्णाबरोबर राहत असतात. काही वेळा पीडित व्यक्ती मानसिक आजाराने ग्रासलेली असल्यामुळे हवी तितकी माहिती देऊ शकेलच असे नाही. कुटुंबातील व्यक्तींकडून पीडित व्यक्तीच्या जन्मापासून ते आजार होईपर्यंत अशी पूर्ण माहिती घेतली जाते. त्याद्वारे आजाराला कारणीभूत घटकांचा अभ्यास करता येतो. पीडित व्यक्तीचा स्वभाव, सवयी, शिक्षण, राहणीमान, चांगले-वाईट अनुभव, आयुष्यातील घटना, कुटुंबातील व्यक्तींशी असलेले संबंध, समाजातील व्यक्तींशी संबंध, अशी सर्व प्रकारची माहिती त्यात असते. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला समजून घेऊन त्याला मदत करणे सोपे जाते..Suhana Swasthyam 2025 : तुमच्या पैशांचे तुम्हीच 'सीईओ' : एम. आर. चंद्रलेखा .पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्ती आणि नातेवाईक हे ती व्यक्ती बरी होण्यात खूप मोठी भूमिका बजावू शकतात. पीडित व्यक्तीला त्रास सहन होत नसल्याने तिचे वागणे, बोलणे, विचार करणे, यांवर तिचे नियंत्रण राहत नाही, ही गोष्ट कुटुंबातील लोकांनी समजून घेतली, तर तिथेच रुग्णाला खूप मोठी मदत होते. समाजातील इतरांकडून टीका झाली, तरीही जर कुटुंबीय खंबीरपणे पाठीशी उभे असतील, तर रुग्ण आजारातून बाहेर पडू शकतो. कुटुंबीयांनीही डॉक्टरांशी व समुपदेशकांशी आवर्जून बोलावे. आजाराबद्दल पूर्ण माहिती आणि नातेवाईकांची भूमिका माहिती करून घ्यावी. रुग्णाच्या प्रवासात कुटुंबीयांना त्यांची सहनशीलता वाढवावी लागतेच, पण कष्ट वाढवावे लागतात, स्वतःचे मानसिक आरोग्य सांभाळावे लागते. हे करत असताना त्यांनी आपल्या आवडी, छंदही जोपासणे आणि कामात थोडा बदल करून अधूनमधून दुसऱ्या नातेवाईकांनाही जबाबदारी देणे महत्त्वाचे ठरते..आजाराच्या लक्षणांबद्दल कुटुंबीयांना व्यवस्थित माहिती झाली की पीडित व्यक्तीचे कोणते वागणे, बोलणे, विचार, सर्वसामान्य व्यक्तीपेक्षा वेगळे आहे हे समजेल. सर्वसाधारण अपेक्षाभंगांनी चिडचिड होणार नाही. आजारी व्यक्ती मुद्दाम खोटेपणाने वागते, असे म्हणणे किंवा इतर दोषारोप करणे होणार नाही. ही समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे. पीडित व्यक्तीच्या कोणत्या गोष्टींना कशा पद्धतीने उत्तर द्यायचे, कोणते विषय पुढे न्यायचे वा नाही, हे कुटुंबीयांना त्यात कळू लागते. त्यातून आजारी व्यक्तींना चांगले सांभाळता येते. त्या माणसाचा स्वत:वरचा विश्वास वाढून त्यांनी औषधोपचाराला तयार व्हावे, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार स्वत:ही प्रयत्न वाढवावेत, यासाठी फायदा होतो. पीडित व्यक्तींना कोणते चांगले काम करायचे असेल, नवीन गोष्टींत सहभाग घ्यायचा असेल, तर सकारात्मक आशावाद देणे, प्रयत्नांनी यशस्वी होता येईल असा पाठिंबा देणे, यात कुटुंबीयांचा मोठा वाटा असतो. असे मानसिक आजारांमधून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहिलेले रुग्ण अनेक आहेत..त्यामुळे मानसिक आजारी व्यक्तींना औषधोपचार देणारे डॉक्टर आणि समुपदेशक हे जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच रुग्णाचे कुटुंबीय आणि जवळचे लोकही! घरच्या माणसांना ही जबाबदारी अवघड वाटणे, दडपण येणे साहजिक आहे. पण त्यांनी थोडी हिंमत एकवटली, माहिती घेतली, तर त्यांचा पाठिंबा मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तीच्या उपचारांना वेग देऊ शकतो हे निश्चित.