Father's Day Wishes in Marathi: "न बोलता प्रेम व्यक्त करणारा व्यक्ती म्हणजे बाबा!" फादर्स डे निमित्त बाबांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!

Father's Day Wishes: वडील हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचे आधारस्तंभ असतात. त्यांच्या प्रेम, त्याग, कष्ट आणि मार्गदर्शनामुळेच मुलांचे आयुष्य घडत असते. वडिलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी जून महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी फादर्स डे साजरा केला जातो. यंदा 21 जून रोजी हा विशेष दिवस साजरा होत आहे. या निमित्ताने अनेक जण आपल्या वडिलांसोबत वेळ घालवतात, त्यांना भेटवस्तू देतात किंवा मनापासूनच्या शुभेच्छा पाठवून त्यांचे आभार मानतात. तुम्हीही या खास दिवशी तुमच्या बाबांना प्रेमळ शुभेच्छा आणि प्रेरणादायी संदेश पाठवून त्यांचा दिवस अधिक आनंददायी बनवू शकता..फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!बाबा, तुमचं प्रेम, पाठबळ आणि मार्गदर्शन यामुळेच आज मी इथपर्यंत पोहोचले आहे. माझ्या प्रत्येक यशामागे तुमचा मोठा वाटा आहे. तुमचे आशीर्वाद नेहमी माझ्यासोबत राहो. फादर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा!तुम्ही नेहमी माझ्या आनंदात सहभागी झालात आणि कठीण काळात माझा आधार बनलात. तुमच्यासारखे बाबा मिळणे ही माझ्यासाठी सर्वात मोठी भेट आहे. फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!बाबा, तुम्ही आमच्या कुटुंबाचा मजबूत आधार आहात. तुमचे प्रेम, त्याग आणि कष्ट याबद्दल मनापासून धन्यवाद. तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि आनंद लाभो, हीच प्रार्थना.माझे पहिले शिक्षक, पहिले मित्र आणि कायमचे मार्गदर्शक असलेल्या बाबांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा!बाबा, तुम्ही शब्दांपेक्षा कृतीतून प्रेम व्यक्त करता. तुमचे संस्कार आणि शिकवण आयुष्यभर सोबत राहतील. फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!.बाबा, तुमच्या प्रेमाची आणि त्यागाची किंमत शब्दांत मांडता येणार नाही. तुमचे आशीर्वाद नेहमी माझ्यासोबत राहो. फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!आयुष्यात कितीही मोठे झालो तरी तुमची साथ आणि मार्गदर्शन नेहमीच आवश्यक असते. जगातील सर्वोत्कृष्ट बाबांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा!माझ्या प्रत्येक यशामागे तुमचे कष्ट आणि विश्वास आहे. माझ्यावर कायम प्रेम करणाऱ्या बाबांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा!बाबा, तुम्ही माझे पहिले हिरो, पहिले शिक्षक आणि आयुष्यभराचे प्रेरणास्थान आहात. फादर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा!तुमच्या शिकवणीमुळेच योग्य आणि अयोग्य यातील फरक समजला. माझ्या आयुष्याला दिशा दिल्याबद्दल धन्यवाद बाबा!.संकट कितीही मोठे असो, तुमची साथ असेल तर सर्व काही सोपे वाटते. फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!तुमचे प्रेम कधी शब्दांत व्यक्त होत नाही, पण ते प्रत्येक कृतीतून जाणवते. अशा प्रेमळ बाबांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा!बाबा, तुम्ही माझा आत्मविश्वास, माझी ताकद आणि माझा आधार आहात. तुमच्यामुळेच मी आज इथपर्यंत पोहोचले आहे.तुमच्या त्यागामुळे आणि मेहनतीमुळे आमचे आयुष्य सुखकर झाले. त्यासाठी मनापासून धन्यवाद. फादर्स डेच्या शुभेच्छा!माझ्या प्रत्येक स्वप्नावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि ते पूर्ण करण्यासाठी साथ देणाऱ्या बाबांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा!.जगात अनेक नाती आहेत, पण वडिलांचे नाते सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासाचे असते. फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!बाबा, तुमची माया, काळजी आणि प्रेम हे माझ्यासाठी जगातील सर्वात मोठे धन आहे.तुम्ही नेहमी आमच्या आनंदासाठी स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवल्या. तुमच्या या निस्वार्थ प्रेमाला सलाम!तुमच्या आशीर्वादामुळेच प्रत्येक अडचणीवर मात करण्याचे बळ मिळते. फादर्स डेच्या शुभेच्छा बाबा!बाबा, तुम्ही आमच्या कुटुंबाचा मजबूत पाया आहात. तुमच्याशिवाय घर पूर्ण वाटत नाही..आयुष्यभर सावलीसारखे सोबत राहणाऱ्या आणि प्रत्येक पावलावर आधार देणाऱ्या बाबांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा!तुमचे प्रेम हे माझ्यासाठी सर्वात मोठे बक्षीस आहे. तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो.बाबा, तुमच्या चेहऱ्यावरील हसू पाहणे हीच माझ्यासाठी सर्वात मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. फादर्स डेच्या शुभेच्छा!प्रत्येक मुलासाठी त्याचे बाबा हे सुपरहिरोपेक्षा कमी नसतात. माझ्या सुपरहिरोला फादर्स डेच्या शुभेच्छा!तुमचे संस्कार, मूल्ये आणि प्रेम हीच माझ्या आयुष्याची खरी संपत्ती आहे. धन्यवाद बाबा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.