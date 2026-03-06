hoarding disorder symptoms,

hoarding disorder symptoms,

Sakal

लाइफस्टाइल

घरातील वस्तू फेकून देताना मन होतं का अस्वस्थ? असू शकतो 'हा' मानसिक आजार

hoarding disorder symptoms:तुमच्या घरातही बऱ्याच जुन्या वस्तूंचा ढीग आहे का, ज्यापैकी अनेक वर्षानुवर्षे वापरल्या गेल्या नाहीत? जर तुमच्या घरी निरुपयोगी वस्तू असतील पण तरीही त्या फेकून द्यायच्या वाटत नसतील, तर तो एक होर्डिंग डिसऑर्डर असू शकतो.
Published on

तुमच्या घरात जुन्या वस्तूंचा ढीग आहे का? जुने बॉक्स, न वापरलेले कपडे, कार्डबोर्ड इ. यापैकी बऱ्याच वस्तू गेल्या अनेक वर्षांपासून वापरल्या गेलेल्या नाहीत. तुमच्याकडे निरुपयोगी वस्तू पडून आहेत, तरीही तुम्हाला त्या फेकून देण्याची किंवा देण्याची इच्छा होत नाही का?  पहिल्या दृष्टीक्षेपात, असे वाटू शकते की तुम्ही आळशी आहात, जाणूनबुजून गोष्टी काढून टाकण्यासाठी वेळ काढत नाही आहात किंवा त्या फेकून देऊ इच्छित नाही आहात. परंतु हा एक मानसिक आजार असू शकतो.

Loading content, please wait...
lifestyle
mental health
health