Festival Makeup Skin Care: सणासुदीला मेकअपमुळे त्वचा बिघडतेय? १० मिनिटांत करा ‘हा’ घरगुती राइस जेल; चेहरा दिसेल फ्रेश

सणासुदीला नवीन कपडे, दागिने आणि मेकअप करून तयार होण्याची लगबग असते. गणेशोत्सव, नवरात्र किंवा दिवाळीत सलग अनेक दिवस मेकअप केल्याने आणि तो व्यवस्थित न काढल्यास त्वचा कोरडी किंवा थकलेली वाटू शकते. त्यामुळे मेकअपसोबत स्किनकेअरही महत्त्वाचं आहे. अशावेळी राइस जेल आणि अॅलोव्हेरा जेलचा हा घरगुती उपाय त्वचेला मऊ, हायड्रेटेड आणि तात्पुरती फ्रेश दिसण्यास मदत करू शकतो..राइस जेल बनवण्यासाठी काय लागेल?२ टेबलस्पून स्वच्छ धुतलेला पांढरा तांदूळ१ कप पाणी१ अख्खी लवंग१ टीस्पून बाजारातील अॅलोव्हेरा जेल.राइस आणि क्लोव्ह ग्लो जेल कसं बनवायचं?- सर्वप्रथम एका छोट्या पातेल्यात धुतलेला तांदूळ, पाणी आणि एक लवंग घ्या. हे मिश्रण मंद आचेवर शिजवा. तांदूळ अगदी मऊ होईपर्यंत आणि पाण्याला जेलसारखी घट्ट पोत येईपर्यंत ते शिजू द्या.- यानंतर लवंग बाहेर काढा आणि मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या. थंड झाल्यावर ते ब्लेंड करून गुळगुळीत जेल तयार करा.- आता १ टेबलस्पून राइस जेलमध्ये १ टीस्पून अॅलोव्हेरा जेल मिसळा.- चेहरा स्वच्छ करून या जेलचा पातळ थर लावा. डोळ्यांच्या आसपासचा भाग टाळा. साधारण १० मिनिटे ठेवून चेहरा पाण्याने व्यवस्थित धुवा. त्यानंतर मॉइश्चरायझर लावा..सणासुदीच्या काळात हा उपाय का करून पाहू शकता?दिवसभर मेकअप, उकाडा, घाम आणि सततची धावपळ यामुळे त्वचा थकलेली वाटू शकते. अशावेळी हा जेल मास्क त्वचेला तात्पुरता मऊ आणि हायड्रेटेड फील देऊ शकतो. अॅलोव्हेरा जेलमुळे त्वचेला सुखद, थंडावा देणारी भावना मिळू शकते.मात्र, याला मेकअपचा पर्याय किंवा त्वचा कायमची बदलणारा उपाय समजू नका. ‘ग्लास स्किन’, कायमचा ग्लो किंवा त्वचा टाइट होण्याचे दावे यामुळे सिद्ध होत नाहीत..लवंग वापरताना काळजी घ्या!या DIY जेलमध्ये लवंग वापरली जाते. मात्र, लवंग काही लोकांच्या त्वचेला इरिटेशन किंवा संवेदनशीलता निर्माण करू शकते. त्यामुळे हा उपाय चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी हाताच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करणं चांगलं.जळजळ, खाज, लालसरपणा किंवा अस्वस्थता जाणवल्यास लगेच धुवा आणि पुन्हा वापरू नका.तसंच, हे जेल रात्रभर चेहऱ्यावर ठेवू नका. घरच्या घरी बनवलेल्या या मिश्रणात प्रिझर्व्हेटिव्ह नसल्यामुळे ते फ्रिजमध्ये ठेवूनही २४ ते ४८ तासांच्या आत वापरून टाकणं योग्य आहे..सणाच्या तयारीत एक गोष्ट लक्षात ठेवा!सणासुदीला नटणं, मेकअप करणं आणि सुंदर दिसणं यात काहीच गैर नाही. पण त्याचसोबत दिवसाच्या शेवटी मेकअप व्यवस्थित काढणं, चेहरा स्वच्छ करणं, मॉइश्चरायझर वापरणं आणि त्वचेला पुरेसं हायड्रेशन देणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.हा राइस जेल उपाय तुमच्या फेस्टिव्ह स्किनकेअर रुटीनमधला एक छोटा भाग असू शकतो; मात्र त्वचेची समस्या सतत होत असल्यास घरगुती उपायांपेक्षा त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणं योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.