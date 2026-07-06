Ayurvedic Remedies for Fever: पावसात भिजल्यानंतर ताप आलाय? 'हे' आयुर्वेदिक घरगुती उपाय केले तर लगेच मिळेल आराम

आज संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाला असून अनेक ठिकाणी पूरग्रस्त स्थिती निर्मीण झाली आहे. यासोबतच वातावरण थंड असल्याने बऱ्याच जणांना सर्दी-खोकला किंवा ताप अशा समस्या उद्भवू शकतात. पण याचमुळे अंगदुखी, थकवा अशक्तपणा आणि भूक न लागणे असा त्रास होऊ शकतो. या सगळ्यात ताप शरीराची संसर्गाशी लढण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी, जर ताप वाढला, तर योग्य उपचार घेणं आवश्यक असतं. आयुर्वेदानुसार तापाला ज्वर म्हटलं जातं. आपल्या शरीरातील दोषांचं संतुलन बिघडल्याने किंवा संसर्गामुळे ताप येऊ शकतो. आयुर्वेदात यावर उत्तम आणि प्रभावी घरगुती उपाय सांगितले आहेत. .ताप येण्याची सामान्य कारणंसर्दी, फ्लू किंवा डेंग्यूसारखे व्हायरल संसर्गन्यूमोनिया किंवा मूत्रमार्गातील संसर्ग (UTI) यांसारखे बॅक्टेरियल इन्फेक्शनउष्माघात (Heatstroke)काही औषधांचा किंवा लसीकरणाचा परिणामशरीरातील दाह (Inflammation).Monsoon Hair Care: पावसाळ्यात केसांची काळजी घेताना 'या' चुका टाळा; नाही तर केस आणि टाळूचं होऊ शकतं मोठं नुकसान.तापाची लक्षणंशरीराचं तापमान वाढणंअंगात कापरे भरणंजास्त घाम येणंअशक्तपणा आणि थकवाभूक कमी लागणंडोकं हलकं वाटणं.ताप कमी करण्यासाठी आयुर्वेदातील सोपे घरगुती उपाय१. दुधी भोपळ्याचा वापरआचार्य बाळकृष्ण यांच्या मते, दुधी भोपळ्याचे गोल काप करून ते काही वेळ पायांच्या तळव्यांवर ठेवावेत किंवा हलक्या हाताने चोळावेत. यामुळे शरीरातील उष्णता कमी होण्यास मदत मिळू शकते..२. तुळस आणि काळी मिरीचा काढातुळशीमध्ये संसर्गाशी लढायला मदत करणारे गुणधर्म असतात, तर काळी मिरी रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त मानली जाते. यासाठी ७ ते १० तुळशीची पाने, ५ ते ६ ठेचलेल्या काळ्या मिरीचे दाणे आणि २ कप पाणी एकत्र घेऊन उकळा. पाणी अर्धं झाल्यावर काढा गाळून कोमट असतानाच प्या. हा काढा तापाच्या काळात शरीराला आराम मिळवून द्यायला आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायला मदत करू शकतो..Fever Cure Tips: ताप आलाय काय करू? गोळ्या खाण्याऐवजी जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात.३. मधासोबत आले किंवा लसूणआल्यामध्ये दाह कमी करणारे गुणधर्म असतात, तर लसूण संसर्गाशी लढण्यास मदत करतो. तापाच्या काळात आराम मिळण्यासाठी १ चमचा आल्याचा रस, १ चमचा मध आणि चिमूटभर काळी मिरी एकत्र मिसळून सेवन करू शकता.तसेच २ ते ३ ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्यांमध्ये १ चमचा मध मिसळून खाल्ल्यास शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास आणि संसर्गाशी लढण्यास मदत होऊ शकते..४. मेथीच्या पाण्याचा उपयोगमेथीमध्ये दाह कमी करण्यास मदत करणारे गुणधर्म आढळतात. यासाठी १ चमचा मेथी अर्धा कप पाण्यात रात्रभर भिजत ठेवा आणि सकाळी ते पाणी गाळून प्या. तसेच, मेथी पाण्यात उकळून त्यात थोडासा लिंबाचा रस आणि १ चमचा मध मिसळूनही हे पेय सेवन करू शकता. यामुळे तापामुळे येणारा अशक्तपणा कमी होण्यास आणि शरीराला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.