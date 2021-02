घरी नवा पाहुणा येणार? भविष्यासाठी अशी करा फायनैंशियल प्लॅनिंग

पालकांसाठी आपल्या मुलाचे आगमन वैयक्तिकरित्या, भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. एकीकडे, मुल जन्माला येण्याचा आनंद होतो, दुसरीकडे, त्यातून वाढणार्‍या खर्चाचा विचारही, आपण आपल्या कुटुंबातील नवीन सदस्याचे स्वागत करण्याची तयारी करत आहात? जर उत्तर होय असेल तर आपल्याला स्मार्टपणे गुंतवणूक करावी लागेल जेणेकरुन नवीन सदस्याचे भविष्य सुखद असेल. खर्चाचा अंदाज बांधा असं बर्‍याचदा पाहिलं गेलयं की नोकरी करत असलेल्या स्त्रिया नोकरी सोडून मुलांना वाढवतात. जर तुमचेही असेच प्लॅनिंग असेल तर हे जाणून घ्या की उत्पन्न कमी होणार आहे आणि खर्च वाढणार आहे. म्हणूनच लहान अतिथींच्या आगाऊ गरजा लक्षात घेऊन खर्चाची संपूर्ण योजना तयार करणे आणि त्यानुसार बचत आणि गुंतवणूकीचे संपूर्ण नियोजन करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे जर एखादा विमा पॉलिसी असेल आणि ज्यात वितरण खर्च समाविष्ट असेल तर ते खूप मदत करू शकेल. नोकरी सोडण्यापूर्वी बचत सुरू करा याशिवाय जेव्हा छोटा पाहुणा घरी येतो तेव्हा इतर किरकोळ खर्चही करावा लागतो. या खर्चासाठी आपण आपत्कालीन निधी एका निश्चित रकमेने वाढवावा. शालेय खर्च आणि भविष्यातील योजना मूल मोठे झाल्यावर तो शाळेतही जाईल आणि आजकाल प्रवेशासाठी भरपूर देणगी आहे. हे लक्षात घेऊन शाळेच्या देणग्या, शिकवणी आणि इतर गरजा यांच्या उत्पन्नातील काही भाग स्वतंत्रपणे जमा करा. या व्यतिरिक्त तो दरवर्षी आपल्या इतर गरजा आणि अभ्यासासाठी काही प्रमाणात आपण मार्केटमध्येही गुंतवणूक करु शकतो. जर तुम्हाला मार्केटचे धोके टाळायचे असतील तर म्युच्युअल फंडाऐवजी पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करा कारण यामुळे निश्चित परतावा मिळतो आणि तो करमुक्त देखील आहे. 15 वर्षाचा लॉक-इन कालावधी निवडा, जेणेकरुन आपले मुल दहावी पास करेपर्यंत आपल्याला महत्त्वपूर्ण रक्कम मिळेल. आरोग्यासाठी हे करा मुलाच्या आरोग्याशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या आरोग्य विमा पॉलिसीचे प्रमाण वाढवा, जेणेकरून तो आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही समस्येस तो अधिक चांगल्याप्रकारे सामोरे जाऊ शकेल. (डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा)

