Festive Makeup For Bride: लग्नानंतरची पहिली दिवाळी आहे? मग लक्ष्मीपूजनासाठी करा असा झटपट मेकअप!

Simple Diwali Makeup Tips: दिवाळी म्हणजे प्रेम, आनंद, आणि नव्या सुरुवातीचा सण असतो. यंदाची दिवाळी तुमच्यासाठी अधिक खास असणार आहे, कारण ही लागनंतरची पहिली दिवाळी आहे. प्रत्येक नवविवाहित स्त्रीसाठी ही दिवाळी अविसरणीय असते. नवीन घर, नवीन माणसं आणि नवी नाती आणि नव्या आठवणी सगळंच काही नवीन असतं. .त्यातल्या त्यात दिवाळी म्हणजे जबाबदाऱ्यांचा सण. घरसजावत, फराळ, पूजाअर्चा, पाहुणचार या सगळ्याच गोष्टी सांभाळाव्या लागतात. त्यात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी तर घरभर दिव्यांची सजावट, सुगंधी फुलं, गोडधोड पदार्थ आणि पारंपरिक पेहरावात सजलेली माणसं सगळीकडेच एक वेगळीच रंगत असते..अशा वेळी स्वतःचा लूक आकर्षक आणि उठावदार असणंही तितकंच महत्वाचं असतं. पण दिवसभराच्या कामाच्या व्यापात स्वतःसाठी वेळ काढणं कठीण जातं. म्हणूनच आम्ही घेऊन आलो आहोत काही झटपट आणि सोप्या मेकअप टिप्स, ज्यामुळे तुम्ही केवळ ५ ते १० मिनिटांत तयार होऊ शकता. तेही अगदी ग्लोइंग लूकसह, असा की सर्वांचे लक्ष तुमच्यावरून हटणार नाहीत..झटपट मेकअप स्टेप्सचेहरा स्वच्छ कराचेहरा फेसवॉशने स्वच्छ करा आणि हलकासा मॉइश्चरायझर लावा. यामुळे मेकअप नैसर्गिक दिसतो आणि टिकतो.BB क्रीम लावाBB क्रीम किंवा लाइट फाउंडेशन वापरा. हे त्वचेचा रंग समान करतं आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणतं.कंपॅक्ट पावडरने सेट करातेलकटपणा टाळण्यासाठी हलक्या हाताने कंपॅक्ट पावडर लावा.आईलाइनर आणि काजळडोळ्यांना उठावदार बनवण्यासाठी आईलाइनर आणि काजळ लावा. हवे असल्यास हलका आयशॅडो वापरू शकता.ब्लश आणि हायलायटरगालांवर थोडासा ब्लश आणि हायलायटर लावा. यामुळे चेहऱ्याला ताजेपणा आणि झळाळी येते.लिपस्टिकदिवाळीच्या सणासाठी लाल, गुलाबी किंवा नुद लिपस्टिकचा पर्याय निवडा. मॅट किंवा ग्लॉसी तुमच्या आवडीनुसार लावा..अतिरिक्त टचेस- जर तुम्ही पारंपरिक पद्धतीने काष्ठा किंवा नऊवारी साडी घालत असाल तर त्यावर सुंदर गोलाकाराची मोठी टिकली लावा. याने तुमचा चेहरा उठून दिसतो.- केस मोकळे ठेवायचे की वेणी, हे तुमच्या पेहरावावर अवलंबून आहे, पण स्वच्छ आणि नीटनेटके केस नेहमीच उठून दिसतात.- जर वेळ असेल, तर छोटासा हायलायटर वापरू शकता जेवढं उजळ दिसायला मदत करेल..