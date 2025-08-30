Online Shopping : चुकूनही ऑनलाइन खरेदी करू नका 'या' 5 वस्तू, नाहीतर तुमचे पैसे वाया जाणारच..

तुम्हीपण ऑनलाइन शॉपिंगचे प्रेमी आहात?तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहेऑनलाइन खरेदी करताना काही वस्तू घेणे टाळले पाहिजे.Online Shopping : आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन खरेदी ही प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनली आहे. घरबसल्या एका क्लिकवर सर्वकाही उपलब्ध होत असताना काही वस्तू ऑनलाइन खरेदी करणे धोक्याचे ठरू शकते. चुकीच्या खरेदीमुळे तुमचे पैसे आणि विश्वास दोन्ही पाण्यात जाऊ शकतात. आम्ही तुम्हाला पाच वस्तू सांगणार आहे जे ऑनलाइन खरेदी करताना खूप काळजी घ्या.1. दागिने आणि मौल्यवान खडे(रत्ने)सोने, हिरे किंवा मौल्यवान दागिने ऑनलाइन खरेदी करणे जोखमीचे आहे. वेबसाइटवर दाखवलेली चमक आणि प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या वस्तूची गुणवत्ता यात फरक असू शकतो. बनावट किंवा कमी दर्जाचे दागिने मिळण्याची शक्यता जास्त असते. यासाठी विश्वासू दुकानात प्रत्यक्ष पाहूनच खरेदी करा..DMart Offers : सर्वकाही अर्ध्या किंमतीत! वस्तूंवर 50% सूट, काय आहे DMart मेगा डिस्काउंट ऑफर? कधीपासून सुरू पाहा एका क्लिकवर.2. औषधे आणि आरोग्य उत्पादनेऑनलाइन औषधे खरेदी करताना बनावट किंवा एक्सपायरी डेट संपलेल्या औषधांचा धोका असतो. चुकीच्या औषधामुळे आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचू शकते. केवळ प्रमाणित आणि परवानाधारक फार्मसीकडूनच औषधे घ्या.3. पाळीव प्राणीऑनलाइन पाळीव प्राणी खरेदी करणे म्हणजे त्यांच्या आरोग्याबाबत नेहमीच कन्फ्युजनमध्ये राहणे. अनेकदा प्राण्यांची काळजी नीट घेतली जात नाही आणि त्यांना गंभीर आजार असू शकतात. जर ते प्राणी थेट तुम्हाला विकले गेले तर नक्कीच धोक्याचे ठरू शकते त्यामुळे प्राणी प्रत्यक्ष पाहून त्यांच्या आरोग्याची खात्री करूनच घ्या..iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट.4. वापरलेल्या गाड्यासेकंड हँड गाड्या ऑनलाइन खरेदी करताना गाडीची सध्याची स्थिति लपवली जाऊ शकते. जुने फोटो टाकले जाऊ शकतात. कागदपत्रे, गाडीची स्थिती आणि मालकी याची खात्री प्रत्यक्ष तपासणीशिवाय गाडी फायनल करणे कठीण आहे.5. महागडे इलेक्ट्रॉनिक्सस्मार्टफोन, लॅपटॉप यासारख्या महागड्या वस्तूंमध्ये बनावट किंवा रिफर्बिश्ड प्रॉडक्ट्स मिळण्याचा धोका असतो. वॉरंटी आणि विक्रीनंतर सेवेची हमी नसते.त्यामुळे ऑनलाइन खरेदी करत असाल तर नेहमी विश्वासू वेबसाइट्स निवडा, ग्राहकांचे रिव्ह्यू तपासा आणि रिटर्न पॉलिसी समजून घ्या..DMart मधून महिन्याला कसे कमवायचे लाखो रुपये? सोपी ट्रिक पाहा एका क्लिकवर...FAQsWhy should I avoid buying jewelry online?दागिने ऑनलाइन का खरेदी करू नये?ऑनलाइन दागिने खरेदी करताना बनावट किंवा कमी दर्जाचे दागिने मिळण्याचा धोका असतो. प्रत्यक्ष दुकानातून पाहून खरेदी केल्यास गुणवत्तेची खात्री मिळते.Are online medicines safe to buy?ऑनलाइन औषधे खरेदी करणे सुरक्षित आहे का?ऑनलाइन औषधे खरेदी करताना बनावट किंवा मुदतबाह्य औषधांचा धोका असतो. केवळ परवानाधारक फार्मसीकडूनच खरेदी करा.What risks come with buying pets online?पाळीव प्राणी ऑनलाइन खरेदी करण्याचे काय धोके आहेत?ऑनलाइन पाळीव प्राणी खरेदी करताना त्यांच्या आरोग्याची खात्री नसते, आणि त्यांना गंभीर आजार असू शकतात. प्रत्यक्ष तपासणी करणे आवश्यक आहे.Why is buying used cars online risky?वापरलेल्या गाड्या ऑनलाइन खरेदी करणे का धोक्याचे आहे?ऑनलाइन वापरलेल्या गाड्यांची खरी अवस्था लपवली जाऊ शकते. कागदपत्रे आणि गाडीची स्थिती प्रत्यक्ष तपासावी.How can I shop safely online?ऑनलाइन सुरक्षित खरेदी कशी करावी?विश्वासू वेबसाइट्स निवडा, ग्राहकांचे रिव्ह्यू वाचा, आणि रिटर्न पॉलिसी तपासा. काळजीपूर्वक खरेदी केल्यास पैसे वाचतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.