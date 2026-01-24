Perfectionism : परिपूर्णतेचा अट्टहास

डॉ. सुवर्णा बोबडे,समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञखरं पाहिलं तर परिपूर्ण असं काहीच अस्तित्वात नाही. ते मानवी मनाने तयार केलेलं कल्पनारंजन आहे. निसर्ग आपल्याला हेच शिकवतो. कोणतंही पान दुसऱ्यासारखं नसतं, तरी झाड सुंदर दिसतं. लाटा एकसारख्या नसतात, तरी समुद्र वाहत राहतो. चंद्र कधी पूर्ण, कधी अपूर्ण असतो, तरी त्याचं अस्तित्व बदलत नाही. निसर्ग ‘परफेक्ट’ होण्याचा हट्ट धरत नाही.‘हे अजून नीट झालेलं नाही’, ‘लोक काय म्हणतील?’, ‘एकदम परफेक्ट हवं,’ ही वाक्ये आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात रोज कुठे ना कुठे उमटतात. घरात, ऑफिसमध्ये, मुलांच्या बाबतीत, अगदी स्वतःकडून असलेल्या अपेक्षांमध्येही. परिपूर्णतेचा अट्टहास बाहेरून शिस्त, जबाबदारी आणि गुणवत्ता वाटतो; पण आतून तो हळूहळू मानसिक थकवा वाढवतो..घरात पाहिलं तर एखादी गृहिणी स्वतःलाच दमवताना दिसते. भाजीची चव ‘अगदी तशीच’ हवी, डबा नेटका हवा, घर कायम नीट असायलाच हवं. एखादा पदार्थ जरा कमी-जास्त झाला की चिडचिड सुरू होते. इतकं करूनही काहीच नीट होत नाही, असा स्वतःकडे पाहण्याचा कठोर आरसा तयार होतो. नवीन गोष्ट सुरू करण्यासाठीही परफेक्ट दिवस, वेळ आणि मूड हवा. मैत्रिणी म्हणाल्या, “१५ मिनिटं गप्पा मारूया,” तर आपण म्हणतो, “नको गं, नीट प्लॅन करूया.” प्लॅन न झाल्याने महिनोन् महिने भेटच होत नाही. ऑफिसमध्येही चित्र वेगळं नसतं. रिपोर्टमध्ये एक ‘टायपो’, मेल उशिरा जाणं, सादरीकरण अपेक्षेइतकं प्रभावी न होणं...लगेच मनात आवाज येतो, ‘मी परफेक्ट का नाही केलं?’ प्रत्यक्षात काम चांगलं झालेलं असतं, पण परिपूर्णतेचा निकष इतका उंच असतो की समाधान मिळतच नाही.इथे उत्कृष्टता (Excellence) आणि परिपूर्णता (Perfection) यांमधला फरक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. उत्कृष्टता म्हणते, ‘मी माझ्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम प्रयत्न करतो आणि शिकत पुढे जातो.’ परिपूर्णता म्हणते, ‘चूक अजिबात चालणार नाही; सगळं कायम निर्दोषच हवं.’ उत्कृष्टतेत वाढ असते; परिपूर्णतेत भीती. आपण स्वतःकडून कायम निर्दोष असण्याची अपेक्षा ठेवतो. तुलना होऊ शकते, सुधारणा होऊ शकते; पण परिपूर्णता हे एक ‘मिथ’ आहे. आज कुणी माझ्यापेक्षा चांगलं केलं असेल, उद्या मी थोडं चांगलं करू शकतो, इतकाच वास्तववादी विचार पुरेसा आहे..Premium|emotional Marathi story : क्षणिक भेट, जन्मभराची आठवण; समुद्रकिनाऱ्यावरची एक भावस्पर्शी मैत्री.उत्कृष्टता म्हणजे ठराविक शिखर गाठणं नव्हे; ती एक चालू प्रक्रिया आहे. आज मी काम कसं केलं आणि पुढच्या वेळी थोडं अधिक शांतपणे, समजून, परिणामकारक कसं करता येईल, हा प्रश्न उत्कृष्टतेकडे नेतो. उत्कृष्टतेत तुलना स्वतःशी असते; परिपूर्णतेत सगळ्या जगाशी. पहिल्यात शिकण्याची जागा असते, दुसऱ्यात कायम ताण. परिपूर्णतेचा अट्टाहास भावनांवर मोठा परिणाम करतो सततचा ताण, स्वतःवर राग, अपराधभाव आणि अपयशाची भीती. ‘परफेक्ट नसेल तर नकोच,’ या विचारातून काम टाळलं जातं आणि चालढकल सवय बनते. यामुळे आपण समोर असलेलं समाधानही गमावतो.सुट्टीसाठी गोव्याला गेलो की वाटतं रत्नागिरी जास्त शांत; रत्नागिरीला गेल्यावर गोवा परफेक्ट वाटतो. ठिकाणं बदलतात, असमाधान मात्र तसंच राहतं. कारण प्रश्न समुद्राचा नसतो, तर मनातल्या परिपूर्णतेच्या कल्पनेचा असतो. ही अस्वस्थता आपल्या आजूबाजूच्या लोकांनाही जाणवते..‘आईची पुरणपोळी ‘परफेक्ट’; माझी नाही,’ ही तक्रार अनेकांची असते. पण आईने चौथ्या-पाचव्या वेळी पुरणपोळी केली तेव्हा ती कशी होती, याचा विचार क्वचितच होतो. कौशल्य सरावातून तयार होतं. आपण स्वतःच्या पहिल्या प्रयत्नाची तुलना कुणाच्या दशकांच्या अनुभवाशी करतो आणि स्वतःलाच कमी ठरवतो. इथे सजगतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो आपण कुणाशी, कोणत्या टप्प्यावर, कोणत्या परिस्थितीत तुलना करतो आहोत? परिपूर्णतेचा हट्ट परिणामावर लक्ष केंद्रित करतो; उत्कृष्टतेचा दृष्टिकोन प्रक्रियेतील शिकण्यावर. त्यामुळे समाधान परिणामातून नाही, तर प्रवासातून मिळतं. पालक म्हणूनही ‘परफेक्ट पॅरेंटिंग’च्या नादात आपण मुलाला नकळत एकच संदेश देतो- ‘तू अजून पुरेसा नाहीस,’ आणि आत्मविश्वासाऐवजी चिंता वाढते.परिपूर्णतेतून बाहेर पडणं म्हणजे बेफिकीर होणं नव्हे. दर्जा जपायचा आहे; पण माणूसपणही. ‘आज जितकं जमलं, ते पुरेसं आहे,’ असं स्वतःला सांगता आलं की मन हलकं होतं. चुका म्हणजे अपयश नाहीत; त्या सुधारण्याचे संकेत आहेत..शेवटी प्रश्न इतकाच आहे आपल्याला उत्कृष्ट व्हायचं आहे की थकून जायचं आहे? परिपूर्णतेऐवजी उत्कृष्टतेचा मार्ग निवडला, तर कामही चांगलं होतं, नातीही जपली जातात आणि मनाला थोडी विश्रांती मिळते. कधी कधी ‘परफेक्ट’ नसलं, तरी पुरेसं चांगलं असणं हेच खरं पुरेसं असतं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.