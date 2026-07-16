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फ्युजन रेसिपी : कुरकुरीत जिरा-बटर दहीवडे

फ्युजन रेसिपीमध्ये कुरकुरीत जिरा-बटर आणि दह्याची अनोखी सांगड; सोपी कृती, चविष्ट सर्व्हिंगसाठी खास टिप्स
Jeera Butter Dahi Vada is a quick fusion snack that combines crispy butter biscuits with creamy curd and Indian spices.

Jeera Butter Dahi Vada is a quick fusion snack that combines crispy butter biscuits with creamy curd and Indian spices.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुप्रिया खासनीस

साहित्य : सहा-आठ जिरा-बटर, पाऊण किलो दही, चवीनुसार तिखट-मीठ, आवश्यकतेनुसार धने-जिरे पूड, एक वाटी पिठीसाखर, दोन ते चार चमचे, चाट मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर,

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