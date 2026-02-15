लाइफस्टाइल

Gardening Tips: रोपांना मसूर डाळ टाकल्याने काय होते? माळी काकांनी उलगडलं रहस्य; बागकाम प्रेमींसाठी खास टिप्स

Gardening tips and benefits of lentils for plants: तुमच्या गॅलरीमधील रोपांची वाढ वाढवण्यासाठी लोक गांडूळाचे सेंद्रिय खत वापरतात. मात्र, माळी काकांनी सांगितलेले मसूर डाळीचे उपाय वापरले तर काय परिणाम होतात, ते जाणून घ्या
gardening with lentils

gardening with lentils

esakal

Monika Shinde
Updated on

Benefits of Adding Lentils to Soil: घरातील किंवा बागेतील झाडे तंदुरुस्त राहावीत आणि त्यांना भरपूर फुले यावीत, यासाठी योग्य पोषण अत्यावश्यक असते. अनेकजण रासायनिक खतांचा वापर करतात. परंतु नैसर्गिक पर्याय अधिक सुरक्षित आणि मातीसाठी हितकारक असतात. मसूर डाळ हा एस एक सोपा, स्वस्त आणि सेंद्रिय पर्याय आहे जो झाडांच्या वाढीस चालना देऊ शकतो.

Loading content, please wait...
Garden
Tips
Gardening
adventure gardens
easy home tips
best tips
Garden development projects

Related Stories

No stories found.