Gardening Tips: रोपांना मसूर डाळ टाकल्याने काय होते? माळी काकांनी उलगडलं रहस्य; बागकाम प्रेमींसाठी खास टिप्स

Benefits of Adding Lentils to Soil: घरातील किंवा बागेतील झाडे तंदुरुस्त राहावीत आणि त्यांना भरपूर फुले यावीत, यासाठी योग्य पोषण अत्यावश्यक असते. अनेकजण रासायनिक खतांचा वापर करतात. परंतु नैसर्गिक पर्याय अधिक सुरक्षित आणि मातीसाठी हितकारक असतात. मसूर डाळ हा एस एक सोपा, स्वस्त आणि सेंद्रिय पर्याय आहे जो झाडांच्या वाढीस चालना देऊ शकतो. .मसूर डाळ झाडांसाठी का फायदेशीर?मसूर डाळीत नैसर्गिकरित्या नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्ये असतात. ही घटकद्रव्ये झाडांची मुळे मजबूत करतात, नवीन पालवी येण्यास मदत करतात आणि फुलांची संख्या व गुणवत्ता वाढवतात. यामुळे मातीची सुपीकताही टिकून राहते..IRCTC Temple Tour: आनंदाची बातमी! IRCTC घेऊन येत आहे 10 दिवसांचा ‘भारत गौरव’ टेम्पल टूर; 'या' मंदिरांचे घेता येणार दर्शन.मसूर डाळीचे द्रव खत कसे तयार करावे?स्टेप्स 1अर्धा लिटर पाण्यात 2 मोठे चमचे मसूर डाळ घाला.भिजण्यासाठी ठेवा (उन्हाळ्यात 4–5 तास, हिवाळ्यात 8–10 तास).नंतर पाणी गाळून वेगळे करा.वापरण्याची पद्धतगाळलेले पाणी थेट वापरू नका.1 भाग डाळीचे पाणी + 5 भाग स्वच्छ पाणी असे मिश्रण तयार करा.हे मिश्रण झाडांच्या मुळाशी ओता.हे द्रव खत झाडांना जलद पोषण देते आणि वाढीस गती मिळते..स्टेप्स 2: मसूर डाळीची पावडरकोरडी मसूर डाळ मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.कुंडीतील माती थोडी सैल करा.एक चमचा पावडर मुळाभोवती टाका.हलक्या हाताने मातीखाली दाबून पाणी घाला.ही पद्धत हळूहळू पोषण देणारी आहे..Wake-Ups 3 AM: योगायोग की विज्ञान? रात्री 3 वाजता अचानक जाग येण्यामागचे डॉक्टरांनी सांगितलेले खरे कारण.अतिरिक्त टिप्समहिन्यातून एकदाच वापर करा.जास्त प्रमाणात वापर टाळा, अन्यथा मातीचा समतोल बिघडू शकतो.इनडोअर आणि आउटडोअर दोन्ही झाडांसाठी योग्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.