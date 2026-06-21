'Gen-Z'ला शास्त्रीय अन् विंटेज संगीताची भुरळ; डिजिटल युगातही 'रील्स'मुळे जुन्या गाण्यांची जादू आहे कायम !

डिजिटल युगात संगीताच्या आवडी-निवडींमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. 'जेन-झी' पिढी शास्त्रीय आणि जुन्या गाण्यांकडे आकर्षित होत असताना, मिलेनिअल्स (१९८१ ते १९९६ या काळात जन्मलेली पिढी) मात्र त्यांच्या ठराविक संगीत प्रकारालाच पसंती देत आहेत.जागतिक स्तरावर रॅप कल्चरचा प्रभाव वाढत असतानाच तरुणांमध्ये जुन्या संगीताची नव्याने क्रेझ निर्माण झाली आहे. या बदलामागे सोशल मीडियावरील रील्स हे प्रमुख कारण असल्याचे संगीत तज्ज्ञांचे मत आहे..आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा मानवी जीवनावर आणि पर्यायाने मनोरंजनावर मोठा प्रभाव आहे. संगीत सतत ऐकल्याने मनात घर करते आणि नकळतपणे ओठांवर रुळते.रील्सच्या जगात नेमका हाच प्रभाव सर्वाधिक दिसून येत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, सध्या सोशल मीडियावर १९९३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'आदमी खिलौना है' या चित्रपटातील 'बहुत जताते हो चाह हमसे' हे गाणे प्रचंड व्हायरल होत आहे. अलका याज्ञिक आणि मोहम्मद अझीझ यांनी गाडलेल्या या ३३ वर्षे जुन्या गाण्यावर आजची 'जेन-झी' पिढी मोठ्या संख्येने रील्स बनवत असून त्याला लाखो व्ह्यूज मिळत आहेत..आजची तरुण पिढी संगीताच्या बाबतीत खूप खुल्या विचारांची आहे. रॅप, हिप-हॉप ऐकतानाच ती जुन्या आणि शास्त्रीय संगीताचाही तितक्याच उत्साहाने स्वीकार करते. सोशल मीडियामुळे ३०-४० वर्षांपूर्वीची गाणी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचत आहेत.- शैवी गागा, रॅपर.पिढ्यांमधील संगीताची आवड बदललीमिलेनिअल्स हे सामान्यतः त्यांच्या काळातील किंवा एकाच विशिष्ट प्रकारच्या संगीताशी जोडले राहणे पसंत करतात. मात्र, 'जेन-झी' प्रयोगात्मक आहे. सोशल मीडिया अल्गोरिदममुळे त्यांच्यापर्यंत जुनी शास्त्रीय गाणी, गझल आणि विंटेज संगीत रील्सच्या माध्यमातून पोहोचत असल्याचे मत संगीत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सतत तेच ऑडिओ कानावर पडल्यामुळे या पिढीला जुन्या संगीताची गोडी लागली असून, जागतिक संगीत दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संगीताचा हा 'रिव्हर्स ट्रेंड' कौतुकाचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.