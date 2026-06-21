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'Gen-Z'ला शास्त्रीय अन् विंटेज संगीताची भुरळ; डिजिटल युगातही 'रील्स'मुळे जुन्या गाण्यांची जादू आहे कायम !

Gen Z Revives Vintage Music: रील्स आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे जेन-झी पिढी पुन्हा एकदा शास्त्रीय, विंटेज आणि रेट्रो संगीताच्या प्रेमात पडताना दिसत आहे.
From Classical to Retro Hits: Why Gen Z Is Falling in Love with Vintage Music

From Classical to Retro Hits: Why Gen Z Is Falling in Love with Vintage Music

sakal

Anushka Tapshalkar
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डिजिटल युगात संगीताच्या आवडी-निवडींमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. 'जेन-झी' पिढी शास्त्रीय आणि जुन्या गाण्यांकडे आकर्षित होत असताना, मिलेनिअल्स (१९८१ ते १९९६ या काळात जन्मलेली पिढी) मात्र त्यांच्या ठराविक संगीत प्रकारालाच पसंती देत आहेत.

जागतिक स्तरावर रॅप कल्चरचा प्रभाव वाढत असतानाच तरुणांमध्ये जुन्या संगीताची नव्याने क्रेझ निर्माण झाली आहे. या बदलामागे सोशल मीडियावरील रील्स हे प्रमुख कारण असल्याचे संगीत तज्ज्ञांचे मत आहे.

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