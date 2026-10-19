Parenting style: पालकांनो सावधान! तुमच्या 'या' एका चुकीमुळे मूल जाऊ शकतं नैराश्यात; १५ वर्षांच्या अभ्यासातून खुलासा...

Positive Parenting: लहान वयात मुलांवर होणारे संस्कार आणि पालकांची त्यांच्याशी असणारी वागणूक मुलांच्या संपूर्ण भविष्यावर खोल परिणाम करते. 'युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉट्रे डॅम' (University of Notre Dame) येथील मानसशास्त्रज्ञांनी केलेल्या एका नवीन आणि प्रदीर्घ संशोधनातून एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. लहानपणी मिळणारे प्रेमळ, सकारात्मक आणि आधार देणारे पालकत्व (Gentle Parenting) मुलांच्या मेंदूच्या विकासासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते आणि त्यांना किशोरावस्थेत नैराश्यासारख्या (Depression) गंभीर मानसिक समस्यांपासून वाचवण्यास मदत करते.'कम्युनिकेशन्स सायकॉलॉजी' (Communications Psychology) या जगप्रसिद्ध मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या या संशोधनामध्ये ४६५ मुले आणि त्यांच्या पालकांचा तब्बल १५ वर्षे पाठपुरावा करण्यात आला. या संशोधनातील मुख्य निष्कर्ष आणि पालकांसाठी आवश्यक माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .१५ वर्षे चाललेल्या संशोधनातून काय समोर आले?नॉट्रे डॅम विद्यापीठातील क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आणि सहाय्यक प्राध्यापिका केलिन हिल (Kaylin Hill) यांच्या नेतृत्वाखाली हे संशोधन पार पडले.बालपणातील वर्तनाचा अभ्यास: संशोधकांनी मुले ३ वर्षांची असताना त्यांच्या पालकांशी होणाऱ्या संवादाचे आणि वर्तनाचे बारकाईने निरीक्षण केले. यामध्ये पालकांचे प्रेम, प्रोत्साहन आणि पाठिंबा यांसारख्या सकारात्मक गोष्टी तसेच कठोरपणा किंवा जास्त हस्तक्षेप यांसारख्या नकारात्मक गोष्टींची नोंद घेण्यात आली.मेंदूच्या प्रतिसादाची चाचणी (EEG): मुले ९, १२, १५ आणि १८ वर्षांची झाल्यावर 'इलेक्ट्रोएंसेफॅलोग्राफी' (EEG) तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या मेंदूच्या लहरींचा अभ्यास करण्यात आला. यासाठी मुलांकडून खेळ खेळवून यश-अपयश किंवा बक्षीस मिळताना मेंदू कसा प्रतिसाद देतो (Reward Processing), याचे मापन करण्यात आले..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.मेंदूची कार्यप्रणाली आणि 'रिवॉर्ड रिस्पॉन्स'संशोधनात असे दिसून आले की, ज्या मुलांना वयाच्या तिसऱ्या वर्षी पालकांकडून अधिक प्रेम, आदर आणि सकारात्मक वातावरण मिळाले, त्यांच्या मेंदूचा बक्षीस किंवा चांगल्या अनुभवांना मिळणारा प्रतिसाद (Reward Response) किशोरावस्थेत खूप मजबूत होता.मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, मेंदूचा हा प्रतिसाद थेट मानसिक आरोग्याशी जोडलेला असतो. ज्या मुलांमध्ये हा प्रतिसाद कमकुवत असतो, त्यांच्यात पुढे जाऊन नैराश्य किंवा नैराश्यसदृश मानसिक आजारांचा धोका जास्त असतो. लहानपणातील सकारात्मक वातावरणामुळे मुलांना आनंदाची अनुभूती घेण्याची आणि चांगल्या प्रसंगांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची सवय लागते..पालकत्वाच्या पद्धतींमध्ये बदलाची संधीप्राध्यापिका केलिन हिल यांच्या मते, अनुवंशिक (Genetic) कारणांपेक्षा पालकांचे वर्तन बदलणे अधिक सोपे असते. लहान वयात पालकांनी आपल्या मुलांशी कसे वागावे, यात योग्य सुधारणा किंवा मार्गदर्शन केल्यास मुलांमधील नैराश्याचा धोका वेळेत कमी करता येऊ शकतो.हे संशोधन पालकांना आपल्या मुलांशी संवेदनशीलतेने आणि सकारात्मकतेने संवाद साधण्याचे महत्त्व पटवून देते..Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.