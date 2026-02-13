Valentines Special Skincare: फक्त एका दिवसात व्हा व्हॅलेंटाइन रेडी! ‘या’ ५ घरगुती उपायांनी मिळवा नैसर्गिक ग्लो

Valentine Ready Skin Tips: व्हॅलेंटाइन डे म्हणजे खास व्यक्तीसोबतचे खास क्षण आणि त्या क्षणांत आपणही तितकेच खास दिसावं, असं प्रत्येकालाच वाटतं. पण कामाचा ताण, झोपेची कमतरता किंवा बदललेली लाइफस्टाईल यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो कमी झालेला जाणवतो. अशा वेळी महागडी ब्युटी ट्रीटमेंट्स किंवा केमिकलयुक्त प्रॉडक्ट्स वापरण्याऐवजी, फक्त एका दिवसात त्वचेला नैसर्गिक तजेला देणारे घरगुती उपाय अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी ठरू शकतात. व्हॅलेंटाइनच्या आधी शेवटच्या क्षणीही हे सोपे उपाय वापरून तुम्ही त्वचेला हेल्दी, फ्रेश आणि आकर्षक ग्लो देऊ शकता, तोही घरबसल्या. .हळदहळद प्रत्येक भारतीय स्वयंपाकघरात उपलब्ध असते. ही नैसर्गिक औषधी, तिच्यातील अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मांमुळे त्वचेसाठी फायदेशीर ठरतात. हळद, बेसन आणि दही एकत्र करून फेस पॅक तयार करा. यामुळे त्वचेवरील डाग कमी होतात आणि चेहऱ्याला नैसर्गिक ग्लो मिळतो..५० व्या वर्षीही तरुण दिसण्यासाठी नवा फंडा? ‘फेशियल ड्राय ब्रशिंग’मागचं खरं सत्य काय? जॉलाइन सुधारण्यासाठी....चंदनचंदन पावडर त्वचेसाठी अत्यंत गुणकारी मानली जाते. ती त्वचेला थंडावा देऊन चेहऱ्यावरील डाग कमी करण्यास मदत करते. चंदन पावडरमध्ये गुलाबजल मिसळून चेहऱ्यावर लावा. आज रात्री झोपण्यापूर्वी हे लावलं तर उद्या सकाळपर्यंत त्वचा उजळ दिसू लागेल.आवळा पावडरआवळा पावडरमध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C असतं, जे त्वचेला नैसर्गिक निखार देतं. आवळा पावडरमध्ये थोडं मध मिसळून फेस पॅक तयार करा. यामुळे त्वचा उजळते आणि कोणतेही साइड इफेक्ट होत नाहीत..कडूनिंबकडूनिंब त्वचेसाठी नैसर्गिक क्लिन्झरप्रमाणे काम करतो. कडूनिंबाच्या पानांची पावडर करून त्यात गुलाबजल मिसळा आणि चेहऱ्यावर लावा. हा उपाय एक्ने मार्क्स आणि डाग-धब्बे कमी करून त्वचेला स्वच्छ आणि चमकदार बनवतो..Skincare Mistakes: स्किनकेअर करताय पण त्वचेत काहीच फरक दिसत नाहीये; 'या' चुका असू शकतात कारण.अॅलोवेरा जेलव्हॅलेंटाइनच्या आधी त्वचेला रिपेअर करण्यासाठी अॅलोवेरा जेल उत्तम उपाय आहे. रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर अॅलोवेरा जेल लावा. हे डाग कमी करते आणि त्वचेला मऊ व तजेलदार बनवते. शक्य असल्यास ताजं अॅलोवेरा जेल वापरा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.