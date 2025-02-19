Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्री दिवशी बायकोला गिफ्ट करा 'ही' चांदीची वस्तू, आर्थिक अडचणी होतील दूर

Best Silver Gifts for Your Wife: महाशिवरात्री हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वपूर्ण आणि पवित्र उत्सव आहे. शिवपूजन, उपवासी व्रत, रात्रभर जागरण आणि विविध धार्मिक कार्ये ही या दिवशीची मुख्य वैशिष्ट्ये असतात. शिवरात्रीचे महत्व धार्मिक दृष्टिकोनातून अत्यंत मोठे आहे, परंतु एक परंपरा म्हणजे या दिवशी नवऱ्याने बायकोला चांदीचे पैंजण गिफ्ट करावे..असे केल्यास नवऱ्याचे आर्थिक अडचणी दूर होतात. आणि पैसा यायला चालू होतो. जर तुम्ही तुमच्या बायकोला चांदीचे पैंजण खरेदी केले नसेल,तर आजच घ्या तुमचे अडकलेले कामे सर्व मार्गी लागतील..Somvati Amavasya 2026: यंदा सोमवती अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी.महाशिवरात्रीचे महत्वमहाशिवरात्री हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत पवित्र आणि विशेष दिन आहे. या दिवशी भगवान शिवाची पूजा केली जाते. शिवरात्रीला रात्रभर जागरण, व्रत आणि उपवासी राहणे याचे धार्मिक महत्त्व आहे. शिवपूजनामुळे जीवनातील सर्व दुःखं आणि अडचणी दूर होण्याचा विश्वास आहे..चांदीचे पैंजण देण्याचा अर्थमहाशिवरात्रीच्या पवित्र दिवशी बायकोला चांदीचे पैंजण देण्याची परंपरा आहे. चांदीला शुभ आणि पवित्र मानले जाते. चांदीचे पैंजण देऊन बायकोला प्रेम, संरक्षण आणि समृद्धीची शुभेच्छा दिल्या जातात. यामुळे आपल्या दाम्पत्य जीवनात एक नवीन उंची येते आणि पती- पत्नीचे नाते अधिक घट्ट होते..Horoscope: यंदा ३०० वर्षांनंतर १२ दुर्मिळ योग आणि ४ राजयोगांचा महासंयोग; महाशिवरात्रीला या राशींचं नशीब उजळणार!.आर्थिक अडचणी दूर होतात का?ही परंपरा धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. चांदीचे पैंजण देणे ही एक श्रद्धा आहे, ज्यामध्ये विश्वास आहे की हे तुमच्या जीवनातील अडचणी दूर करू शकते. विज्ञान किंवा तार्किक दृष्टिकोनातून त्याला पुरावा नाही, पण धार्मिक दृषटिकोनातून, अशा शुभ कर्मांनी सकारात्मक ऊर्जा येते आणि चांगले विचार करण्याची प्रेरणा मिळते. यामुळे आपल्या जीवनात सुधारणा होईल असा विश्वास आहे..शिवरात्रीच्या दिवशी केलेल्या पूजा आणि व्रतांचा लाभमहाशिवरात्रीच्या दिवशी केलेल्या व्रत, उपवास, शिवलिंगाची पूजा आणि मंत्रोच्चाराने मानसिक शांति मिळते. या दिवशी रात्रभर जागरण करून भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवला जातो, ज्यामुळे आपल्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात. जो शिवरात्रीला प्रामाणिकपणे पूजा करतो, त्याला शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक उन्नती मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.