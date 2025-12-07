Goa Nightclub सिलेंडर स्फोट! 23 जणांचे जीवन संपले, 'ही' काळजी न घेतल्यास तुम्हालाही धोका

Goa fire incident safety guidelines: शनिवारी रात्री उशिरा उत्तर गोव्यातील अरपोरा येथील लोकप्रिय नाईट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेनमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 23 जणांचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे 50 जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर सध्या गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार सुरू आहेत. अनेक लोकांचा मृत्यू धुरामुळे गुदमरल्यामुळे झाल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. पण अशी घटना तुमच्यासोबत घडू नये म्हणून कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .गोवा नाईटक्लबला लागलेल्या आगीत 23 जणांचा मृत्यूगोव्यातील अरपोरा गावात ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नावाच्या नाइट क्लबमध्ये ही दर्दैवी घटना घडली. ही घटना पहाटे 1 वाजता घडली असून किचन भागात सिलिंडरचा स्फोट झाला. काही क्षणातच ही आग सर्वत्र पसरत गेल्याची माहिती आहे. (Goa cylinder explosion).अधिकाऱ्यांनी सांगितले की स्फोट इतका तीव्र होता की ज्वाळांनी काही सेकंदात संपूर्ण इमारत जळून खाक केली, ज्यामुळे आत असलेल्या लोकांना बाहेर पडण्यासाठी फारसा वेळ मिळाला नाही. मृतांचे अवशेष शवविच्छेदन चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत, तर जखमींची संख्या आणि स्थितीबद्दल अधिकृत माहिती अद्याप मिळालेली नाही. बचाव कार्य सुरू असून अधिकारी बळींची ओळख पटवण्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..क्लबच्या अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची तपासणी सुरू पोलिस महासंचालकांनी असा दावा केला आहे की चौकशीत क्लबच्या सुरक्षा प्रक्रिया, गॅस कनेक्शन सिस्टीम आणि आपत्कालीन निर्गमन धोरणांचाही विचार केला जाईल. जेणेकरून काही उल्लंघन झाले आहे का ते तपासता येईल. घटनास्थळी अनेक अग्निशमन गाड्या पाठवण्यात आल्या आणि जवळजवळ दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अखेर आग आटोक्यात आणण्यात आली. नाईट क्लब सील करण्यात येत आहे आणि मालक आणि व्यवस्थापकांची चौकशी केली जात आहे. सुरुवातीच्या पुराव्यांनुसार, क्लबने अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले नाही . गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अरपोरा येथील बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लबमध्ये घडलेल्या भयानक घटनेनंतरचा दिवस "खूप वेदनादायक" असल्याचे वर्णन केले..अशा घटना टाळण्यासाठी काय करावेभविष्यात असे जीवघेणे अपघात टाळण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी तसेच नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. .गॅस सिलिंडर चांगल्या हवेशीर ठिकाणी ठेवले पाहिजेत आणि गळती होत असल्यास वळीच बदल करावे. गॅस सिलिंडर योग्य जागी ठेवाव. तसेच त्यावर जास्त वजनदार वस्तू ठेवणे टाळावे. अग्निशामक यंत्रे, धूर शोधक आणि स्प्रिंकलर आहेत जे योग्य क्रमाने बसवले पाहिजेत आणि देखभाल केली पाहिजेत. आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग नेहमीच स्वच्छ आणि लेबल केलेला असावा. कर्मचाऱ्यांना आगीच्या आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि लोकांना सुरक्षिततेकडे निर्देशित करण्यासाठी प्रशिक्षित केले पाहिजे. एकदा पर्यटक गर्दीच्या ठिकाणी प्रवेश केल्यानंतर, त्यांना बाहेर पडण्याचे मार्ग सापडले पाहिजेत, जे आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक असतात. जिथे मूलभूत सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केले जाते अशा ठिकाणी जाणे टाळा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.