लाइफस्टाइल

Goa Nightclub सिलेंडर स्फोट! 23 जणांचे जीवन संपले, 'ही' काळजी न घेतल्यास तुम्हालाही धोका

Goa nightclub cylinder blast full report: गोवा नाईटक्लबमध्ये सिलिंडर स्फोटाच्या संशयास्पद आगीत 23 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा प्रकराची दुर्घटना टाळण्यासाठी कोणती काळजी घेणे गरजेचे आहे हे जाणून घेऊया.
Goa nightclub cylinder blast full report:

Goa nightclub cylinder blast full report:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Goa fire incident safety guidelines: शनिवारी रात्री उशिरा उत्तर गोव्यातील अरपोरा येथील लोकप्रिय नाईट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेनमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 23 जणांचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे 50 जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर सध्या गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार सुरू आहेत. अनेक लोकांचा मृत्यू धुरामुळे गुदमरल्यामुळे झाल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. पण अशी घटना तुमच्यासोबत घडू नये म्हणून कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Goa
gas cylinder
Night Party
Pramod sawant
LPG cylinders
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com