Gokarna Plant Care: गोकर्णाचं झाड निळ्या फुलांनी फुलवायचंय? मग माळीने सांगितलेल्या 'या' 3 टिप्स नक्की पाळा

थोडक्यात:सुकलेली फुले आणि शेंगा वेळेत काढल्यास झाडाला पुन्हा फुलायला मदत होते.हलकी छाटणी केल्याने झाड घनदाट होते आणि विविध दिशांमध्ये फुले येतात.घरगुती खत (केळ्याच्या सालींचं पावडर आणि वापरलेली चहापत्ती) झाडाच्या वाढीस आणि फुलांसाठी उपयुक्त आहे..Gokarna Plant Care Tips: गोकर्णा हे एक आकर्षक आणि वेगाने वाढणारे फुलझाड आहे, ज्याला काही ठिकाणी अपराजिता किंवा शंखपुष्पी असंही म्हणतात. याच्या निळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या फुलांना केवळ सौंदर्य नाही तर धार्मिक आणि आयुर्वेदिक महत्त्वही आहे..सुकलेली फुले आणि शेंगा वेळेवर काढाफुले सुकल्यावर त्याच जागी शेंगा तयार होतात, ज्यामध्ये बिया असतात. या बियांनी झाडाची ऊर्जा घेतली जाते, त्यामुळे नवीन फुलांची वाढ थांबते.उपाय: शेंगा तयार होताच लगेच काढून टाका, त्यामुळे झाड पुन्हा फुलायला लागेल..हलकी छाटणी करागोकर्णा बेल असल्यामुळे ती सतत वाढते. पण जर वरच्या कोवळ्या फांद्या वेळेत तोडल्या नाहीत, तर झाड एकाच दिशेने वाढते आणि फुलांची संख्या कमी होते.उपाय: हाताने कोवळ्या फांद्या हलक्या हाताने तोडा. यामुळे झाड घनदाट होते आणि अनेक दिशांनी फुले येतात..घरगुती खत वापराझाडाला योग्य पोषण मिळालं तर फुले आपोआप वाढतात. माळींच्या मते, घरच्या घरी तयार होणारी दोन नैसर्गिक खते अत्यंत उपयुक्त आहेत1. केळ्याच्या सालींचं पावडर - फुलांसाठी आवश्यक पोटॅशियम मिळतो.2. वापरलेली चहापत्ती - यात नायट्रोजन भरपूर असतो, जो पानं आणि फांद्यांच्या वाढीस मदत करतो.कशी वापरायची:माती हलकीशी उचला आणि त्यात एक चमचा केळ्याच्या सालींचं पावडर व तितकीच चहापत्ती मिसळा. नंतर योग्य प्रमाणात पाणी द्या..FAQsप्रश्न 1: गोकर्णाच्या झाडाची छाटणी कशी करावी? (How to prune the Gokarna plant?)कोवळ्या फांद्या हलक्या हाताने तोडा, ज्यामुळे झाड घनदाट होते आणि अधिक फुले येतात.प्रश्न 2: सुकलेली फुले आणि शेंगा का काढायला हव्यात? (Why should dried flowers and pods be removed?)कारण शेंगांमधील बिया झाडाची ऊर्जा घेतात आणि नवीन फुलांची वाढ कमी होते.प्रश्न 3: घरगुती खत कसे तयार करायचे? (How to prepare homemade fertilizer?)माती हलकी करून त्यात केळ्याच्या सालींचं पावडर आणि वापरलेली चहापत्ती मिसळा आणि नंतर पाणी द्या.प्रश्न 4: गोकर्णा झाडाला फुलं वाढवण्यासाठी कोणते खते उपयुक्त आहेत? (Which fertilizers are useful for flowering in Gokarna plant?)केळ्याच्या सालींचं पावडर (पोटॅशियमसाठी) आणि वापरलेली चहापत्ती (नायट्रोजनसाठी) खूप फायदेशीर ठरतात.