लाइफस्टाइल

Gokarna Plant Care: गोकर्णाचं झाड निळ्या फुलांनी फुलवायचंय? मग माळीने सांगितलेल्या 'या' 3 टिप्स नक्की पाळा

Gokarna Plant Care Tips For Blue Flowers: तुमच्याही घरात गोकर्णाचं झाड आहे का? पावसाळ्यात त्याची योग्य काळजी घेतली, तर भरपूर फुलं येतात. यासाठी माळीने सांगितलेल्या टिप्स जरूर वापरून पाहा
Gokarna Plant Care Tips For Blue Flowers
Gokarna Plant Care Tips For Blue Flowers
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. सुकलेली फुले आणि शेंगा वेळेत काढल्यास झाडाला पुन्हा फुलायला मदत होते.

  2. हलकी छाटणी केल्याने झाड घनदाट होते आणि विविध दिशांमध्ये फुले येतात.

  3. घरगुती खत (केळ्याच्या सालींचं पावडर आणि वापरलेली चहापत्ती) झाडाच्या वाढीस आणि फुलांसाठी उपयुक्त आहे.

