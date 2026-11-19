INDIAN ART AND CULTURE HISTORY: राजस्थानच्या नाथद्वारा येथील पिचवाई चित्रकला सध्या चर्चेत आली आहे. यामागचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेट म्हणून दिलेली खास ‘गोल्डन पिचवाई’ चित्रकला. सोन्याचा वापर, बारीक नक्षीकाम आणि श्रीनाथजींच्या भक्तीपरंपरेशी असलेलं नातं यामुळे ही चित्रकला नेमकी काय आहे आणि तिचं महत्त्व काय, हे जाणून घेणं रंजक ठरतं..पिचवाई चित्रकलेचा इतिहासपिचवाई चित्रकला ही राजस्थानमधील नाथद्वारा इथे सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली पारंपरिक कला आहे. या कलेचा संबंध नाथद्वारा येथील श्रीनाथजी मंदिराशी आहे. पिचवाई चित्रांमध्ये प्रामुख्याने भगवान कृष्णाचे श्रीनाथजी रूप दाखवले जाते.श्रीनाथजी म्हणजे भगवान कृष्णाचे सात वर्षांचे बालरूप. या रूपात ते गोवर्धन पर्वत उचलताना दाखवले जातात. त्यामुळे पिचवाई चित्रांमध्ये कृष्णभक्तीला विशेष महत्त्व आहे..Earthshot Prize 2026: पृथ्वी वाचवण्यासाठी प्रिन्स विल्यम यांचा खास उपक्रम! काय आहे अर्थशॉट प्राइज?.पिचवाई नाव कसे पडले?‘पिचवाई’ हा शब्द संस्कृतमधील ‘पिच्छ’ आणि ‘वाई’ या शब्दांपासून तयार झाल्याचे मानले जाते. याचा अर्थ मूर्तीच्या मागे लावले जाणारे कापड असा होतो.पूर्वी पिचवाई चित्रे कापडावर तयार केली जात आणि श्रीनाथजींच्या म्हणजेच श्रीकृष्णाच्या मूर्तीच्या मागे लावली जात. धार्मिक कार्यक्रम, सण आणि विशेष प्रसंगी मंदिराची सजावट करण्यासाठी या चित्रांचा वापर केला जात असे..गोल्डन पिचवाईमध्ये काय खास?गोल्डन पिचवाई चित्रांमध्ये सोन्याचा वापर केला जातो, हे त्यांचे खास वैशिष्ट्य आहे. चित्रातील दागिने, फुले, कडा आणि इतर सजावटीचे भाग सुंदर दिसावेत यासाठी सोन्याचा वापर केला जातो.बारीक नक्षीकाम आणि सुंदर रंगांमुळे ही चित्रे अधिक आकर्षक दिसतात..निसर्ग आणि भक्तीचा सुंदर मिलाफपिचवाई चित्रांमध्ये भगवान कृष्णासोबत निसर्ग आणि भक्तीचे वेगवेगळे प्रसंगही दाखवले जातात. यामध्ये गायी, कमळाची फुले, तलाव, सण आणि ब्रजमधील अनेक प्रसंग पाहायला मिळतात.या चित्रांमध्ये ऋतूनुसारही बदल केले जातात. वेगवेगळे सण, ऋतू आणि श्रीनाथजींशी संबंधित प्रसंग लक्षात घेऊन चित्रे तयार केली जातात. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यातील चित्रांमध्ये कमळाच्या फुलांचा वापर जास्त केला जातो..राजस्थानच्या संस्कृतीशी खास नातंपिचवाई चित्रकला ही राजस्थानच्या संस्कृतीचा आणि धार्मिक परंपरेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही चित्रे पारंपरिक पद्धतीने नैसर्गिक रंग आणि बारीक ब्रशने तयार केली जातात. चित्रातील बारकावे आणि सुंदर नक्षीकाम करण्यासाठी कलाकारांना खूप वेळ, मेहनत आणि कौशल्य लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.