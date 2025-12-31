Google Doodle New Year's Eve 2026: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी गुगलचं खास डूडल पाहिलंत का?

Google Doodle New Year's Eve 2026: गुगलवर अनेक खास गोष्टींसाठी डूडल बनवले जाते. आज 31 डिसेंबर 2025 रोजी, गुगलचे होमपेज एका खास नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला डूडलने सजवले आहे. जे 2026 च्या आगमनाची जागतिक उलटी गिनती साजरी करते. हे परस्परसंवादी डूडल पार्टी-थीम असलेले आहे. ज्यामध्ये रंगीबेरंगी फुगे, चमकदार सजावट पाहायला मिळत आहे. .दरवर्षी डुडल नवे असतेहे डूडल नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला समर्पित गुगलच्या वार्षिक परंपरेचा एक भाग आहे. यात 2025 आणि 2026 हे दोन्ही अंक ठळकपणे दाखवले आहेत, तसेच फ्लॅशिंग लाइट्स आणि पार्टी डेकोरसारखे अॅनिमेटेड घटक आहेत जे नवीन वर्षाची आशा आणि उत्साह प्रतिबिंबित करतात..Happy New Year 2026 Wishes: नववर्ष 2026 ची सुरुवात करा प्रेमाने! मित्र-परिवाराला पाठवा मनापासूनच्या शुभेच्छा, वर्ष होईल खास.अनेक देशांमध्ये नवीन डूडल दिसत आहेगुगल म्हणते की हे डूडल त्या क्षणाचे साजरे करते जेव्हा अब्जावधी लोक कुटुंब आणि मित्रांसह सरत्या वर्षाला निरोप देतात आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. सकाळ असूनही, "New Year's Eve 2026 " असे शीर्षक असलेले हे डूडल जगभरातील अनेक देशांमध्ये दृश्यमान आहे..मागील वर्षांप्रमाणे, गुगलचे नवीन वर्षाचे डूडल ही एक डिजिटल परंपरा बनली आहे. हे साधे पण प्रभावी डिझाइन जगाला एका सामायिक उत्सवात जोडतात..New Year पार्टीनंतर डोकेदुखी अन् थकवा दूर करण्यासाठी ‘हे’ 5 घरगुती उपाय नक्की ट्राय करा.नवे वर्ष२०२६ सुरु होण्यास फक्त एकच दिवस शिल्लक राहीला आहे. आतिषबाजी असो, फॅमिली डिनर असो किंवा शांत आत्मनिरीक्षण असो, हे डूडल आपल्याला आठवण करून देते की नवीन वर्ष नवीन सुरुवात, नवीन आशा आणि नवीन संकल्प घेऊन येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.