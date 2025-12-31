लाइफस्टाइल

Google Doodle New Year's Eve 2026: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी गुगलचं खास डूडल पाहिलंत का?

गुगल नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. 2026 चे डूडल अपडेट केले गेले आहे. हे परस्परसंवादी डूडल एका पार्टी थीमवर आधारित आहे. रंगीबेरंगी फुगे, चमकदार सजावट पाहायला मिळत आहे.
Google Doodle New Year's Eve 2026: गुगलवर अनेक खास गोष्टींसाठी डूडल बनवले जाते. आज 31 डिसेंबर 2025 रोजी, गुगलचे होमपेज एका खास नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला डूडलने सजवले आहे. जे 2026 च्या आगमनाची जागतिक उलटी गिनती साजरी करते. हे परस्परसंवादी डूडल पार्टी-थीम असलेले आहे. ज्यामध्ये रंगीबेरंगी फुगे, चमकदार सजावट पाहायला मिळत आहे.

