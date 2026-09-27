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Google's Birthday: गुगलचा २८वा बर्थडे! होमपेजवर दिसलं खास Doodle; काय आहे यामागची गोष्ट?

HAPPY BIRTHDAY GOOGLE: गुगलने सुरुवातीला सप्टेंबरमधील वेगवेगळ्या तारखांना वाढदिवस साजरा केला होता. मात्र २००६ पासून २७ सप्टेंबर ही तारीख नियमितपणे वापरली जात आहे.
GOOGLE'S BIRTHDAY 2026 DOODLE

GOOGLE'S BIRTHDAY 2026 DOODLE

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

WHY GOOGLE CELEBRATES BIRTHDAY ON SEPTEMBER 27: दरवर्षी गुगल २७ सप्टेंबरला आपला वाढदिवस साजरा करतं. यंदा गुगलचा २८वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने गुगलच्या होमपेजवर खास डुडल दिसत आहे. पाहायला एकदम जुन्या ग्राफिक्ससारखं दिसणारं हे डुडल, गुगलच्या सुरुवातीच्या काळातला लोगो दाखवण्यात आला असून जुन्या आठवणींना उजाला देण्यात आला आहे.

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