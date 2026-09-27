Google's Birthday: गुगलचा २८वा बर्थडे! होमपेजवर दिसलं खास Doodle; काय आहे यामागची गोष्ट?

WHY GOOGLE CELEBRATES BIRTHDAY ON SEPTEMBER 27: दरवर्षी गुगल २७ सप्टेंबरला आपला वाढदिवस साजरा करतं. यंदा गुगलचा २८वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने गुगलच्या होमपेजवर खास डुडल दिसत आहे. पाहायला एकदम जुन्या ग्राफिक्ससारखं दिसणारं हे डुडल, गुगलच्या सुरुवातीच्या काळातला लोगो दाखवण्यात आला असून जुन्या आठवणींना उजाला देण्यात आला आहे..गुगलची अधिकृत म्हणजेच official सुरुवात ४ सप्टेंबर १९९८ रोजी झाली. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठामध्ये PhD करणारे विद्यार्थी असलेल्या लॅरी पेज आणि सर्गे ब्रिन यांनी गुगलची स्थापना केली.गुगलच्या माहितीनुसार, ऑगस्ट १९९८ मध्ये कंपनीच्या प्रवासाला खरी सुरुवात झाली. सन मायक्रोसिस्टम्सचे सहसंस्थापक अँडी बेक्टोलशाइम यांनी लॅरी पेज आणि सर्गे ब्रिन यांना १ लाख डॉलरचा चेक दिला. या चेकमुळे गुगल कंपनीची औपचारिक सुरुवात झाली..२७ सप्टेंबरलाच वाढदिवस का?गुगलचा वाढदिवस २७ सप्टेंबरलाच का साजरा केला जातो, यामागचं नेमकं कारण स्पष्ट नाही. कंपनीने सुरुवातीच्या काळात सप्टेंबर महिन्यात वेगवेगळ्या तारखांना आपला वाढदिवस साजरा केला होता. या तारखा कंपनीच्या सुरुवातीच्या काही महत्त्वाच्या घडामोडींशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे.मात्र, २००६ पासून २७ सप्टेंबर ही तारीख गुगलच्या वाढदिवसासाठी नियमितपणे वापरली जात आहे. या काळात गुगलच्या वेब इंडेक्सिंगशी संबंधित एक महत्त्वाची कामगिरी झाली होती, असं सांगितलं जातं..सर्च इंजिनपासून टेक जायंटपर्यंतचा प्रवाससुरुवातीला फक्त सर्च इंजिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुगलने गेल्या काही वर्षांत मोठी मजल मारली आहे. आज Gmail, YouTube, Google Maps, Android आणि Pixel यांसारख्या अनेक सेवा आणि उत्पादनांचा गुगलच्या जगभरातील वापरकर्त्यांना फायदा होत आहे.गुगलने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली आहे. कंपनीचं Gemini हे AI प्लॅटफॉर्म त्याचाच एक भाग आहे..सध्या गुगलची मालकी Alphabet Inc. या मूळ कंपनीकडे आहे. २०१५ मध्ये गुगलच्या वाढत्या सेवा आणि व्यवसायांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी Alphabet ची स्थापना करण्यात आली.२८ वर्षांच्या या प्रवासात गुगलने इंटरनेट वापरण्याची पद्धतच मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. त्यामुळे यंदाच्या वाढदिवसानिमित्त दाखवण्यात आलेलं जुन्या काळातील Doodle कंपनीच्या या प्रवासाची आठवण करून देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.