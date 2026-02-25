Gudi Padwa 2026: यंदा गुढी पाडवा 18 की 19 मार्चला? जाणून घ्या तारीख, वेळ, शुभ मुहूर्त अन् सणाचे महत्त्व

Hindu New Year 2026: महाराष्ट्रातातील त्यातही मराठी संस्कृतीचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा सण म्हणजे गुढी पाडवा. वसंत ऋतूच्या आगमनासोबत साजरा होणारा हा सण नवचैतन्य, समृद्धी, विजय आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक आहे. याव्यतिरिक्त पश्चिम व दक्षिण भारतातील अनेक भागांतही हा सण उत्साहात साजरा केला जातो.यंदा गुढी पाडवा नेमका कधी आहे, शुभ मुहूर्त कोणता आणि या सणामागचे धार्मिक-ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे, हे जाणून घेणं प्रत्येकासाठीच उत्सुकतेचं ठरतं..यंदा कधी आहे गुढी पाडवा?चैत्र महिन्यातील शुक्ल प्रतिपदेला गुढी पाडवा साजरा केला जातो. या दिवशी मराठी नववर्षाची सुरुवात होते. 2026 मध्ये गुढी पाडवा गुरुवारी, म्हणजेच 19 मार्चला साजरा होईल. तिथीची सुरुवात 19 तारखेला सकाळी 6:52 वाजता होईल आणि ती 20 मार्च रोजी पहाटे 4:52 वाजता संपेल. गुढी पाडवा सूर्योदयावर आधारित असल्यामुळे, स्थानिक सूर्योदयाच्या वेळेनुसार काही ठिकाणी थोडा फरक दिसू शकतो..गुढी पाडवा जीवनातील नव्याने सुरुवात, सुव्यवस्था आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. ‘गुढी’ म्हणजे घराबाहेर उभारली जाणारी रंगीबेरंगी सजवलेली काठी, तर ‘पाडवा’ म्हणजे चंद्रमासाचा पहिला दिवस. महाराष्ट्रात या सणाला गुढी पाडवा म्हणतात, तर इतर भागांत तो उगादी, नवरेह किंवा चेटीचंद या नावांनी साजरा केला जातो. मात्र सर्वत्र या सणामागे नव्या आयुष्याची आणि नव्या आशेचीच भावना असते..या सणाचा संबंध जुन्या कथा आणि श्रद्धांशी जोडलेला आहे. काही मान्यतेनुसार या दिवशी विश्वाची निर्मिती झाली असे सांगितले जाते. तसेच भगवान राम यांनी रावणावर विजय मिळवून अयोध्येत परतल्याचा आनंदही या सणातून व्यक्त केला जातो. इतिहासात पाहिले तर हा दिवस मराठ्यांच्या विजयांची आठवण करून देणारा मानला जातो..या दिवशी घर स्वच्छ केले जाते, नवे कपडे घातले जातात आणि घराबाहेर गुढी उभारली जाते. पुरणपोळी, श्रीखंड असे पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात. घरात किंवा मंदिरात पूजा केली जाते. आनंद, आशा आणि समृद्धीच्या भावनेने नववर्षाचे स्वागत करण्याचा हा सण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.