Guru Purnima 2026 Wishes in Marathi: निस्वार्थपणे माणूस घडवणारा व्यक्ती म्हणजे गुरु...'गुरुपौर्णिमेनिमित्त तुमच्या गुरुजनांनना शेअर करा हे खास शुभेच्छा संदेश

HEARTFELT GURU PURNIMA GREETINGS FOR GURU AND MENTOR: दरवर्षी आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते. हा केवळ सण नाही, तर आयुष्याला योग्य दिशा देणाऱ्या गुरुंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा पवित्र क्षण आहे. आई-वडील, शिक्षक, मार्गदर्शक किंवा जीवनाला नवी दृष्टी देणारी कोणतीही व्यक्ती आपल्या आयुष्यात गुरुच असते. यंदा 29 जुलै 2026 रोजी साजऱ्या होणाऱ्या गुरुपौर्णिमेनिमित्त आपल्या गुरुजनांना मनापासून धन्यवाद देण्यासाठी, आदर व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या आशीर्वादाची प्रार्थना करण्यासाठी हे खास मराठी शुभेच्छा संदेश, कोट्स आणि स्टेटस नक्की शेअर करा..गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥ गुरु पौर्णिमेच्या मंगलमय शुभेच्छा!""अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा मार्ग म्हणजे गुरु. माझ्या आयुष्यात सदैव मार्गदर्शक म्हणून पाठीशी असणाऱ्या सर्व गुरुजनांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!" .आई माझी माउलीआहे ती पहिली गुरुबोट धरुनी चालायला शिकवलेआयुष्यात बळकट बनवलेनमन वंदन माझ्या गुरु माउलीलागुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा !"गुरु म्हणजे श्रद्धेचा श्वास, गुरु म्हणजे ज्ञानाचा प्रकाश. तुमच्या आशीर्वादाने सदैव उजळो आमचा जीवनप्रवास! गुरुपौर्णिमेच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!" "गुरूंच्या शिकवणीतून प्रत्येक अंधारलेल्या मनाला प्रकाशाचा मार्ग मिळतो; त्यांच्या अमोल ज्ञानाच्या बळावर आपण जीवनाच्या प्रत्येक उंचीवर पोहोचू शकतो. गुरु पौर्णिमेच्या या शुभ दिनी, आपल्या सर्व गुरूंना मनःपूर्वक आभार आणि शुभेच्छा!"."गुरू म्हणजे ज्ञानाचा सागर आणि जीवनाचा खरा आधार. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने सर्व गुरूंना शतशः वंदन!""आई-वडील हेच माझे सर्वप्रथम गुरु, त्यांच्या पायापाशीच माझे अस्तित्व सुरू! माझ्या पहिल्या गुरूंना म्हणजेच आई-बाबांना गुरुपौर्णिमेच्या कोटी कोटी शुभेच्छा!""नाही मोजता येणार ऋण, नाही फेडता येणार मोल, अशा माझ्या सर्व गुरुजनांच्या चरणी माझा नम्र प्रणाम अनमोल. गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!"."गुरुंचे स्थान हे सदैव आदरणीय आहे, कारण ते अमूल्य ज्ञानाचे दीपस्तंभ आहेत; त्यांच्या मार्गदर्शनाने जीवनाचा अर्थ सापडतो.""गुरुंच्या पाठिंब्याने जगाचा सामना करणे सोपे जाते; ते आपल्या जीवनाचे सर्वात मोठे शिल्पकार आहेत.""गुरु हे निवडक व्यक्ती आहेत जे आपल्याला आपल्या स्वतःपेक्षा जास्त ओळखतात; त्यांच्या सल्ल्याने आणि मार्गदर्शनाने आयुष्याला नवीन वळण मिळते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.