Hair Growth : केस झपाट्याने वाढतील, हे तेल घरी बनवून दररोज केसांना लावा

Hair Growth : केस हे सौंदर्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. हल्ली बदलत्या जीवनमानानुसार केसांच्या अनेक समस्या दिसून येतात. जसे की हेअर फॉल, केस पांढरे होणे किंवा केसांची थांबलेली वाढ, इत्यादी. या सर्व समस्यांना कित्येकदा हेअर ऑईल बेस्ट पर्याय असतो.

अनेकदा आपण केसांसाठी उत्तम तेल घेण्याच्या नादात बाजरातून महागडे तेल घेऊन येतो आणि त्याचा काहीही फायदा होत नाही. आज आम्ही तुम्हाला घरीच तेल कसं बनवायचं, या विषयी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (Hair Growth try these four types of oil made in home home remedies )

कडी पत्ता तेल

हे तेल बनवण्यासाठी एका छोट्या भांड्यामध्ये नारळाचे तेल घ्यावे आणि गरम करावे. त्याच नंतर ताज्या किंवा सुखलेला कडी पत्ता टाकावा. (Curry Leaves) या तेलाला थंड करुन एका बॉटलमध्ये भरावे आणि केसांची मालिश करावी. या उपायामुळे केस लांब तर होणारच पण सोबत काळे पण दिसणार.

कांद्याचं तेल

केसांसाठी कांदा हा गुणकारी असतो. कोणत्याही केमिकलशिवाय तुम्ही कांद्याचं तेल घरी बनवू शकता. कांद्याचं तेल बनवण्यासाठी एका छोट्या भांड्यात नारळाचं तेल घ्यावं आणि तेल गरम करावं त्यात और कांद्याचे तुकडे टाकावे. त्यानंतर हे तेल एका बॉटलमध्ये भरावं

आवळ्याचं तेल

हे तेल बनवण्यासाठी बेस ऑईल म्हणून तुम्हाला नारळाच्या तेलाचा वापर करावा लागेल. एका मोठ्या भांड्यात नारळाचं शुद्ध तेल गरम करावं. त्यात सुखलेला आवळा टाकावा. आवळ्याचं बारीक पावडर केले तरी चालेल. या तेलाचा लगेच वापर करू नये तर 12 ते 15 दिवस उन्हात ठेवावे आणि त्याचा वापर करावा.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.