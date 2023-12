Happy New Year 2024 : या देशांत १ जानेवारीला साजरं केलं जात नाही नवं वर्ष, पण का?

नवीन वर्ष आयुष्यात एक नवीन आशा आणि आशेचा किरण घेऊन येते. दरवर्षी आपण ३१ डिसेंबरच्या रात्री साजरी करून जुन्या वर्षाचा निरोप घेतो आणि १ जानेवारीला नवीन वर्षाचे स्वागत करतो. परंतु, १ जानेवारीला काही देश नव वर्ष साजरं करत नाही. ते कोणते अन् त्यामागील कारण काय याबद्दल जाणून घेऊयात. (New year will not be celebrated on january 1 in these countries)

१५८६ पूर्वी नवीन वर्ष मार्चच्या वसंत ऋतूमध्ये सुरू झाले, जेव्हा रोमन कॅलेंडरमध्ये १० महिने होते. रोमन राजा नुमा पॉम्पिलस याने रोमन कॅलेंडर बदलले. इसवी सनपूर्व आठव्या शतकानंतर राजा नुमा पॉम्पिलसने जानेवारी आणि फेब्रुवारी हे महिने जोडले. १५८२ मध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडर सुरू झाल्यानंतर 1 जानेवारी रोजी नवीन वर्ष साजरे करण्याचा ट्रेंड सुरू झाला.