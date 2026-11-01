लाइफस्टाइल

Smile Day: तुम्ही हसता तेव्हा समोरच्यावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या हसण्याबद्दलच्या ११ भन्नाट गोष्टी!

11 Amazing Facts About Smiling: हसण्यामुळे वाढते सौंदर्य अन् मिळते नोकरीत प्रमोशन; वाचा हास्याबद्दलची ११ थक्क करणारी तथ्य, संशोधनातील रंजक माहिती...
How Smiling Changes Your Brain, Body, and Career 11 Fascinating Facts

How Smiling Changes Your Brain, Body, and Career: 11 Fascinating Facts

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Science of Smiling: "हसण्यासाठी कमी स्नायू लागतात आणि रागावण्यासाठी जास्त," हे वाक्य आपण अनेकदा ऐकतो. पण हास्याचे महत्त्व फक्त स्नायूंच्या हालचालीपुरते मर्यादित नसून, मानवी शरीरावर आणि मानसिकतेवर त्याचा अत्यंत खोल, सकारात्मक प्रभाव पडतो. विज्ञानाने आणि विविध मानसशास्त्रीय संशोधनांनी हे सिद्ध केले आहे की चेहऱ्यावर असणारे एक छोटेसे हास्य मानवी आयुष्य, सौंदर्य, नातेसंबंध आणि करिअर बदलण्याची ताकद ठेवते.

शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासातून हास्याविषयी समोर आलेली ११ अत्यंत महत्त्वाची आणि रंजक तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत-

Loading content, please wait...
lifestyle
smile
Happy, successful life
sunshine and happiness
children's happiness
true happiness through giving
impact of love on happiness
true happiness
wealth vs happiness
Smile Day