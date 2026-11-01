Smile Day: तुम्ही हसता तेव्हा समोरच्यावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या हसण्याबद्दलच्या ११ भन्नाट गोष्टी!

Science of Smiling: "हसण्यासाठी कमी स्नायू लागतात आणि रागावण्यासाठी जास्त," हे वाक्य आपण अनेकदा ऐकतो. पण हास्याचे महत्त्व फक्त स्नायूंच्या हालचालीपुरते मर्यादित नसून, मानवी शरीरावर आणि मानसिकतेवर त्याचा अत्यंत खोल, सकारात्मक प्रभाव पडतो. विज्ञानाने आणि विविध मानसशास्त्रीय संशोधनांनी हे सिद्ध केले आहे की चेहऱ्यावर असणारे एक छोटेसे हास्य मानवी आयुष्य, सौंदर्य, नातेसंबंध आणि करिअर बदलण्याची ताकद ठेवते.शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासातून हास्याविषयी समोर आलेली ११ अत्यंत महत्त्वाची आणि रंजक तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत- .हसल्याने मन लगेच प्रसन्न होते (Feel-Good Factor)जेव्हा एखादी व्यक्ती मनापासून हसते, तेव्हा चेहऱ्याचे विशिष्ट स्नायू सक्रिय होतात. या स्नायूंच्या हालचालीमुळे मेंदूपर्यंत सकारात्मक संदेश पोहोचतात आणि मेंदूमध्ये 'एंडॉर्फिन' (Endorphins) नावाच्या आनंदाची भावना निर्माण करणाऱ्या संप्रेरकांचे (Hormones) प्रमाण वाढते. त्यामुळे हसल्याने ताणतणाव कमी होऊन मन लगेच प्रसन्न होते.हास्य संसर्गजन्य असते (Smiling is Contagious)हास्य हे संसर्गजन्य मानले जाते. जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुःखी किंवा तणावात असलेल्या व्यक्तीकडे पाहून स्मितहास्य करता किंवा त्याला दाद देता, तेव्हा समोरच्या व्यक्तीच्या मेंदूत नकळत हसण्याची प्रतिक्रिया निर्माण होते. यामुळे दोघांचाही मूड सुधारतो..Smile Day 2026: आज ‘स्माइल डे’! एक हसरा फोटो शेअर करा, ‘सकाळ’च्या हास्योत्सवात सहभागी व्हा.हास्य हेच खरे सौंदर्यएका संशोधनानुसार, पुरुषांच्या मते मेकअप न करता चेहऱ्यावर हास्य असणाऱ्या महिला, अत्यंत आकर्षक मेकअप करून गंभीर चेहऱ्याने बसलेल्या महिलांपेक्षा जास्त सुंदर आणि आकर्षक दिसतात.पुरुषांचे हास्य आणि महिलांचा दृष्टिकोनअमेरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशनच्या अभ्यासानुसार, सुरुवातीच्या आकर्षणाच्या बाबतीत महिलांना हसऱ्या पुरुषांपेक्षा किंचित गंभीर (Brooding Look) असणारे पुरुष जास्त आकर्षित करतात. अर्थात, हे केवळ पहिल्या प्रतिक्रियेपुरते मर्यादित असून दीर्घकालीन नात्यांमध्ये हास्यच महत्त्वाचे ठरते..आवाजातील गोडवा वाढवतेफोनवर बोलताना तुम्ही चेहऱ्यावर हास्य ठेवून बोलल्यास, त्याचा प्रभाव तुमच्या आवाजावर पडतो. हसत बोलल्यामुळे तुमचा आवाज समोरच्या व्यक्तीला अधिक आदरयुक्त, मैत्रीपूर्ण आणि सकारात्मक वाटतो.हसणाऱ्या लोकांचे आयुष्य ७ वर्षांनी वाढतेआपले भावनिक आरोग्य हे थेट शारीरिक आरोग्याशी जोडलेले असते. नियमित हसण्यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती (Immune System) भक्कम होते आणि रक्तदाब नियंत्रणात राहतो. संशोधनानुसार, नियमित हसणारे लोक चिंताग्रस्त किंवा सतत रागावणाऱ्या लोकांपेक्षा सरासरी ७ वर्षे जास्त जगतात..नवजात बाळे जन्मापासूनच हसू शकतातअनेक पालकांना वाटते की बाळ काही आठवड्यांनंतर हसायला शिकते. पण संशोधन सांगते की, नवजात बाळे जन्माला आल्यापासूनच झोपेत हसायला सुरुवात करतात.नोकरीत लवकर पदोन्नती (Promotion) मिळण्याची शक्यताकामाच्या ठिकाणी जे कर्मचारी नेहमी हसऱ्या चेहऱ्याने वावरतात, त्यांना अधिक आत्मविश्वासी आणि लोकांशी सहज जोडले जाणारे मानले जाते. त्यामुळे व्यवस्थापन (Management) अशा कर्मचाऱ्यांना नेतृत्व गुण असणारे मानून त्यांना पदोन्नती देण्यास प्राधान्य देते..Smile Day: ड्युचेन स्माईलपासून मोनालिसाच्या गूढ हास्यापर्यंत; वाचा मानवाच्या १९ प्रकारच्या हसण्यामागचं थक्क करणारं विज्ञान! .माणसाच्या हास्याचे १९ वेगळे प्रकार असतातसंशोधकांनी मानवी हास्याचे वर्गीकरण १९ वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये केले आहे. मुख्यत्वे याचे दोन भाग पडतात - सामाजिक औपचारिक हास्य आणि मनापासूनचे खरे हास्य. यामध्ये लाजाळू हास्य, प्रेमाळू हास्य आणि प्रामाणिक हास्य यांचा समावेश होतो.एकांतापेक्षा लोकांमध्ये असताना माणूस जास्त हसतोमाणूस एकटा असताना टीव्ही पाहून किंवा काही आठवून अधूनमधून हसत असला, तरी लोकांच्या समूहात असताना तो जास्त हसतो. दहा महिन्यांच्या लहान मुलांवर केलेल्या प्रयोगातही हे दिसून आले की, सोबत लोक असताना मुले जास्त हसतात.हास्य ही जागतिक संवादाची भाषा आहेजगात भाषेची बंधने असू शकतात, पण चेहऱ्यावरील हास्य हे जगभरात आनंदाचे आणि मैत्रीचे सार्वभौम प्रतीक (Universal Sign) मानले जाते. तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलात, तरी तुमचे हास्य संवादाचा पहिला मार्ग ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.