Better Sleep in Winter: थंडीपासूनच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर! सॉक्स घालून झोपण्याचे 5 चमत्कारी फायदे

benefits of sleeping with socks in winter: हिवाळा हा सर्वांसाठी चांगला असतो असे नाही. खरं तर, ज्यांना सांधे आणि गुडघेदुखी, बोटांना सूज आणि खूप थंडी जाणवते, त्यांच्यासाठी हिवाळ्यातील रात्री अधिक कठीण होतात. अशावेळी काही लोक उबदारपणा मिळविण्यासाठी हीटर वापरतात, तर काही लोक जाड ब्लँकेट वापरतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की जर तुम्ही हिवाळ्यात रात्री सॉक्स घालून झोपलात तर तुम्हाला त्याचे अनेक फायदे मिळू शकतात. ही एक सवय आहे जी खूप सामान्य वाटते, परंतु ती खूप उपयुक्त ठरू शकते..सर्दीज्या लोकांना सर्दी होण्याची शक्यता असते किंवा ज्यांचे पाय थंड असतात त्यांना रक्ताभिसरण बिघडणे, सुन्न होणे, मुंग्या येणे किंवा पायांमध्ये अस्वस्थता जाणवू शकते. झोपताना सॉक्स घालण्यामुळे इन्सुलेशन मिळते. यामुळे तुमचे पाय आणि शरीर रात्रभर उबदार राहण्यास मदत होते. वृद्ध लोकांसाठी किंवा थंड हवामानात राहणाऱ्यांसाठी प्रभावी आहे..Sleeping With Sweater: हिवाळ्यातील मोठी चूक? झोपताना स्वेटर घालणाऱ्यांनी 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात, अन्यथा....चांगली झोप हिवाळ्यात सॉक्स घालून झोपल्याने चांगली झोप येते. जोपर्यंत तुमचे पाय थंड असतात तोपर्यंत तुमचे शरीरही थंड राहते. सॉक्स घालल्याने तुमचे पाय उबदार होतात आणि रक्तवाहिन्या पसरण्यास मदत होते. ज्यामुळे शरीराचे एकूण तापमान सुधारते. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की मोजे घालून झोपणाऱ्या लोकांना केवळ लवकर झोप येत नाही तर चांगली झोप देखील लागते..रक्ताभिसरण वाढवतेथंड हवामानात, रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. ज्यामुळे रक्ताभिसरण मंदावते. झोपताना सॉक्स घालल्याने तुमच्या पायांमध्ये रक्ताभिसरण सुधारतेच, शिवाय सुन्नपणा, पेटके आणि सूज देखील कमी होते..भेगा पडणे टाळाहिवाळ्यात, थंड वाऱ्याच्या संपर्कात आल्याने त्वचेला भेगा पडू शकते आणि कोरडी होऊ शकते. टाचांना भेगा पडणे ही एक सामान्य समस्या आहे. ही समस्या टाळण्यासाठी, मॉइश्चरायझर किंवा फूट क्रीम लावा आणि सॉक्स घालून झोपा. यामुळे तुमच्या पायांची त्वचा देखील मऊ होईल..हार्मोनल बॅलन्समध्ये उपयुक्तसॉक्स घालून झोपण्याची ही साधी सवय तुमचे हार्मोन्स देखील सुधारू शकते. खरं तर, जेव्हा तुम्ही गाढ आणि शांत झोपता तेव्हा ते मेलाटोनिन हार्मोन सोडते, जे केवळ तुमचा मूड सुधारत नाही तर तुमच्या शरीराला आराम देते आणि तुमचे हार्मोन्स संतुलित करते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.