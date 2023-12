Home Remedies For Better Sleep: रात्रीची चांगली झोप हवी असेल तर झोपण्यापूर्वी ‘हे’ फळ खा

चिंचेमुळे चांगली आणि गाढ झोप येण्यास मदत होईल

निद्रानाशाच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात काही पदार्थांचा समावेश करू शकता. या पदार्थांमध्ये चिंचेचाही समावेश होतो. होय, रोज चिंचेचे सेवन केल्याने झोपेशी संबंधित समस्या दूर होतात. तुमच्या आहारात याचा समावेश करण्यासाठी तुम्हाला फक्त योग्य मार्ग माहित असणे आवश्यक आहे.

डॉक्टरांचे मते, चिंच पाइनल ग्रंथी कमी करते. हे आपल्या कंकाल प्रणाली आणि एंडोक्राइनमधून फ्लोराईड काढून डिकॅल्सीफिकेशन प्रक्रियेत मदत करते. याव्यतिरिक्त, ते शरीरात उपस्थित फ्लूइडद्वारे संचित क्लोरीन काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुधारते. चिंचेच्या सेवनाने मेलाटोनिन हार्मोन बाहेर पडतो, ज्यामुळे झोप येण्यास मदत होते. याच्या नियमित सेवनाने रात्री चांगली आणि गाढ झोप येण्यास मदत होते. (Tamarind will help you get a good and deep sleep)