Soaked Almonds : बदाम खाणं फायद्याचं, मात्र प्रमाणापेक्षा जास्त खाल्लं तर होईल नुकसान; एका दिवसात किती खावेत?

एका दिवसात किती बदाम खावेत?

दोन बदामाने सुरुवात करा. २ बदाम रात्रभर भिजवून सकाळी सोलून खा. (How many almonds to eat in a day?)

जेव्हा तुम्ही दिवसातून 2 बदाम खायला सुरुवात करता आणि तुमचे शरीर ते नीट पचायला लागते, तेव्हा 1 आठवडा-10 दिवसांनी 5 बदाम खायला सुरुवात करा.

जर तुम्हाला सूज किंवा अपचन वाटत असेल तर बदामांची संख्या वाढवू नका.

तज्ज्ञांच्या मते, बदामांची संख्या हळूहळू वाढवून तुम्ही दररोज 10 बदाम खाण्यास सुरुवात करू शकता.

जर तुम्ही 90 दिवस सतत 10 बदाम खाल्ले तर तुम्हाला अनेक आरोग्य फायदे मिळू शकतात.

ज्या लोकांची पचनशक्ती चांगली आहे, ते रोज व्यायाम करतात, योग्य प्रमाणात पाणी पितात, तर तुम्ही रोज 20 बदाम खाऊ शकता.

बदाम आणि इतर नट हे हेल्दी फॅट्स, फायबर आणि प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहेत. हे पचायला कठीण असतात.