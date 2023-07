Healthy Heart Tips : सध्याच्या काळात हृदयरुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, यामागे दैनंदिन खाण्याच्या सवयी आणि गडबड जीवनशैली कारणीभूत आहे. आपल्याला अनेकदा तेलकट, जंक आणि फास्ट फूड खाणे आवडते, जे चवीच्या दृष्टीने खूप चांगले असले तरी आरोग्यासाठी खूप वाईट असतात.

यामुळे आपल्या रक्ताच्या नसांमध्ये खराब कोलेस्टेरॉल वाढते, ज्यामुळे रक्तदाब हळूहळू वाढतो, ज्यामुळे पुढे हृदयविकाराचा झटका, कोरोनरी आर्टरी डिसीज आणि ट्रिपल वेसल डिसीजचा धोका संभवतो. अशा परिस्थितीत एक खास फळ खाल्ल्याने या चिंता दूर केल्या जाऊ शकतात.(Heart Attack)

हृदयविकाराचा झटका ज्याला आपण हार्ट अटॅक म्हणतो त्याचा धोका दिवसागणिक वाढत चालला आहे आणि हल्ली लाखो लोकांचा मृत्यू या भयंकर आजाराने होतो. हार्ट अटॅकमुळे मृत पावणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते आहे. (Healthy Heart Tips : Make friendship with this red sweet fruit, the risk of heart attack will go away)

ही एक आकस्मिक घटना आहे. त्यामुळे हार्ट अटॅक कधी येईल ते सांगता येत नाही असे अनेकजण म्हणतात. पण तुम्हाला माहित आहे का हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी सुद्धा शरीराला काही संकेत मिळतात. (Heart Attack Symptoms)

हार्ट अटॅकची काही लक्षणे

थकवा येणे

झोप कमी लागणे

आंबट ढेकर येणे

सतत चिंता सतावणे

ह्रदयाची धडधड वाढत जाणे

हातांमध्ये कमजोरी जाणवणे किंवा जडपणा जाणवणे

विसरभोळेपणा

दिसायला कमी लागणे

कमी भूक लागणे

हात पायांना मुंग्या येणे

रात्री श्वास घेताना समस्या निर्माण होणे

हृदयाच्या आरोग्यासाठी स्ट्रॉबेरी

ग्रेटर नोएडा येथील जीआयएमएस हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या प्रसिद्ध आहारतज्ञ डॉ. आयुषी यादव यांनी सांगितले की स्ट्रॉबेरी खाणे जितके स्वादिष्ट आहे तितकेच ते हृदयासाठीही फायदेशीर आहे.

या लाल फळामध्ये इतके पोषक घटक आढळतात की त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूक ठरेल. आजच्या युगात हृदयविकाराचा झटका हा एक मोठा आजार बनला आहे, अशा स्थितीत हृदयाच्या दीर्घायुष्यासाठी दररोज स्ट्रॉबेरी खावी, त्यामुळे स्ट्रोकच्या धोक्यापासूनही वाचता येईल.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी स्ट्रॉबेरी का महत्त्वाच्या आहेत?

स्ट्रॉबेरीला पॉलिफेनॉलचा समृद्ध स्त्रोत मानला जातो, हे एक संयुग आहे जे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. यासोबतच स्ट्रॉबेरीमध्ये मुबलक प्रमाणात पॉलीफेनॉल आढळते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका बर्‍याच प्रमाणात कमी होतो.

एका दिवसात किती स्ट्रॉबेरी खाव्यात?

बहुतेक आरोग्य तज्ञांचा असा विश्वास आहे की निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दररोज 2 ते 3 कप स्ट्रॉबेरीचे तुकडे केले पाहिजे, ज्यामुळे शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण बराच कमी होतो, ज्यामुळे रक्तातील प्लेटलेटची संख्या वाढू लागते. (Healthy Heart)

Bad कोलेस्ट्रॉल कमी होईल

जर तुम्हाला हृदयविकाराचा झटका टाळायचा असेल तर तुम्हाला रक्तातील घाणेरडे कोलेस्टेरॉल कोणत्याही परिस्थितीत कमी करावे लागेल. जगभरात केलेल्या सर्व संशोधनातून हे सिद्ध झाले आहे की स्ट्रॉबेरी खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते.

स्ट्रॉबेरी खाण्याचे इतर फायदे