 योग्य पार्टनर निवडण्यासाठी  या टिप्सची होईल मदत 

पुणे : कोणीतरी अगदी बरोबर सांगितले आहे की फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन असते, म्हणून जेव्हा आपण आपल्या भावी जीवनसाथीस भेटायला जातो तेव्हा आपला सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एका सर्वेक्षणानुसार भारतात 90 टक्के विवाह अरेंज मॅरेज असतात. सहसा मुलींना मुलांशी कसे वागावे हे माहित नसते आणि कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले पाहिजेत. कारण हा त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय असतो. चला तर मग आम्ही तुम्हाला काही गोष्टीबद्दल सांगतो. यामुळे तुम्हाला योग्य पार्टनर निवडण्यात मदत मिळेल. मर्यादा लक्षात ठेवा

.पहिल्या भेटीत खुलेपणाने बोलू नका. आपल्या सर्व वैयक्तिक गोष्टी त्यांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. जर अरेंज मॅरेज असेल तर आपल्या कुटुंबातील सदस्यांचाही त्यात संबंध आहे, म्हणून माहिती काळजीपूर्वक शेअर करा. तुम्ही त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत, हे आवश्यक नाही.

तज्ञ म्हणतात की, तुम्हाला तुमच्या बॉडी लँग्वेजकडे लक्ष दिले पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही त्यांना जास्त (अप्रोचेबल) सुलभ किंवा घमंडी वाटू नये. तुमच्या हावभावांमध्ये संतुलन राखून ठेवा. सुरुवातीच्या भेटीत जवळ येण्याचे टाळा. राशिचक्रांचा सल्ल्यानुसार तुम्ही फ़िज़िकल टचपासून दूर राहिल्यास ते तुमच्यासाठी चांगले असेल. काही गोष्टी विचारपूर्वक शेअर करा

जोपर्यंत तुम्ही समोरच्या माणसाला ओळखत नाही तोपर्यंत आपल्याबद्दल काहीच गोष्टी जास्त शेअर करू नका. स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंग यासारख्या गोष्टींबद्दल तेव्हाच सांगा जेव्हा ते तुम्हाला ओळखत असेल तरच. कारण जर त्यांना या सर्व गोष्टी आवडत नसलेल्यांमध्ये असतील तर मग हे प्रकरण चुकीच्या मार्गाने पसरले जाईल. अरेंज मॅरेजमध्ये, दोन कुटुंबांमधील लग्नासाठी बरेचदा कोणीतरी एक व्यक्ती मध्यस्थी असतो आणि जेव्हा आपण या टप्प्यावर पोहोचता तेव्हा आपल्या बदनामीची भीती असते, म्हणून कृपया काळजीपूर्वक विचार केल्यावर त्यांना आपल्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल सांगा. खोटे बोलू नका

खोटे बोलून तुम्ही त्या वेळी नात्याला पुढे नेऊ शकता पण तुमचा खोटेपणा आयुष्यभर टिकून राहू शकेल, हे शक्य नाही. रिलेशनशिप एक्स्पर्ट्स लहान फायद्याऐवजी मोठा फायदा पाहण्याची शिफारस करतात. तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देणे योग्य वाटत नसेल तर त्यास स्पष्ट नकार द्या किंवा असे म्हणा की मला वाटते की याबद्दल बोलण्याची ही योग्य वेळ नाही. आणि नंतर जेव्हा तुम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवता तेव्हा त्यांना सत्याच्या समोर आणा. जरा विचार करा की कोणत्याही नात्याचा पाया खोट्याच्या आधारावर घातला गेला असेल तर मग त्या नात्याचे आयुष्य कसे लांबेल? मोकळ्या मनाने बोला

मोकळ्या मनाने बोलायला सुरुवात करा मग ते शहर बदलण्याच्या इच्छेशी किंवा करियरबद्दल जे काही ठरविले आहे. त्याशी संबंधित आहे की नाही ते त्यांना उघडपणे सांगा. अरेंज मॅरेजमध्ये कुटुंबाकडून बरेच दबाव असतो की मुलींनी आपली प्रतिमा चांगली राखली पाहिजे आणि मान खाली घालूनच उत्तर द्यावे अशी काही घरात प्रथा असते. परंतु तुम्हाला योग्य जोडीदार निवडायचा असेल तर आपण आपल्या मनाचे ऐकले पाहिजे. पूर्वाग्रह करू नका

पहिल्या भेटीत त्यांच्याबद्दल मत बनवू नका. कारण तुम्ही जितके घाबरलेल्या आणि गोंधळाच्या स्थितीत आहात, तितकेच त्यांची स्थिती देखील तशीच असेल. तुम्ही दोघेही संकोच, घबराट आणि अस्वस्थता यासारख्या भावनांनी वेढलेले आहात, ज्यामध्ये चुकण्याची शक्यता बरीच असते. म्हणून त्यांच्याबद्दल प्रत्येक गोष्टीवर मत बनवू नका. ते समजून घेण्यासाठी तुमच्या कमीत कमी चार ते पाच भेटी होऊ द्या. एक इमेज घेऊन जा

तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा जीवनसाथी पाहिजे याचा विचार करा. मग ते शारीरिक, बौद्धिक किंवा आर्थिक पैलू असोत. प्रत्येक गोष्टीच्या बाबतीत आपल्या इच्छेची काळजी घ्या आणि आधी कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारायचे ते ठरवा. आपल्या मनात आपल्या जोडीदाराच्या प्रकाराची कच्ची इमेज तयार करा. स्वतः क्लिअर राहा

तुमच्या जीवनसाथीकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत आणि लग्नानंतर आपल्याला कोणत्या प्रकारचे कुटुंब हवे आहे, ते एका कागदावर लिहा. आणि लग्नाच्या बाबतीत, आपण ज्या गोष्टींमध्ये तडजोड करू शकता त्या गोष्टी देखील नोट करू शकता. जेणेकरून या लग्नात आपल्याला खरोखर काय हवे आहे हे आपण स्पष्ट करू शकता. स्वतःबद्दल स्पष्ट असणे खूप महत्वाचे आहे. जेव्हा तुम्ही स्पष्ट असाल तेव्हाच तुम्ही योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम असाल. लग्नानंतर तुम्ही स्वत: चे दृश्य कसे पहाल ते सांगा. जेणेकरून ते देखील आपल्याबद्दलच्या चुकीच्या प्रतिमेसह आणि दृश्यासह घरी परतणार नाहीत. चांगली सुरुवात करण्यासाठी - भावी पत्नीकडून काय अपेक्षा आहे हे जाणून घ्या. जेणेकरुन तुम्ही त्यांच्या विचारसरणीबद्दल थोडेसे जाणून घेऊ शकता.

- स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पास्ट लाइफ़ असे बरेच वैयक्तिक प्रश्न विचारू नका.

- त्यांच्या कुटुंबाविषयीची विचारसरणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा.

- मुलींबद्दल त्यांचे मत काय आहे ते विचारा.

- पहिल्या भेटीमध्ये खाणे, पिणे, चित्रपट आणि पुस्तकांबद्दल बोलणे योग्य आहे. हे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व समजून घेण्यास देखील मदत करेल.

- पहिल्या मीटिंगमध्ये तुम्ही पार्टनरच्या पगाराबद्दल विचारत नसाल तर ते उत्तम ठरेल.

- तिसर्‍या आणि चौथ्या मीटिंगमध्ये लग्नाबद्दल त्यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. संपादन- अर्चना बनगे

