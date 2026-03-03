Holi and Bhang Connection: होळीला प्यायली जाणारी भांग कायदेशीर असते का? वाचा कशी पडली परंपरा आणि पौराणिक कथा

Legal status of bhang in Maharashtra: मार्च महिन्यात हिंदू वर्षाचा शेवटचा आणि सर्वांचा आवडीचा सण म्हणजे होळी. या दिवशी रंग, पुरणपोळी, गुजिया याचसोबत अजून एक खास गोष्टीचे सगळे चाहते असतात, ती म्हणजे भांग. हजारो वर्षांपासून होळी आणि या भांगचा एकमेकांशी संबंध आहे. प्राचीन भारतीय ग्रंथांमध्ये भांगचा उल्लेख ‘विजय’ या नावाने आढळतो. वेदांनुसार, भांग ही पाच पवित्र वनस्पतींपैकी एक मानली जाते. मग चला, जाणून घेऊया की होळीमध्ये भांगचा उपयोग कसा सुरू झाला, ती कशी बनवतात आणि भारतात याला कायदेशीर मान्यता काय आहे..भांगचा इतिहास आणि उत्पत्ती(History and origins of cannabis)भांगचा संबंध भगवान शिवाशी जोडला जातो. पौराणिक कथा सांगतात की, समुद्र मंथनाच्या काळात विष निर्माण झाला आणि जगाचे रक्षण करण्यासाठी भगवान शिवाने ते पिऊन शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी भांगचा उपयोग केला. या कारणामुळे भांगला शिवाची प्रिय वस्तू मानले जाते.दुसरी कथा अशी आहे की, अमृताची काही थेंब पृथ्वीवर पडल्यावर त्यापासून भांगची उत्पत्ती झाली. हे थेंब भांगच्या पौधाला जीवन देणारे झाले..होलीत भांगचा उपयोग कधी सुरू झाला?(When did the use of cannabis start during Holi?)मध्ययुगात भांगचा वापर होलीत अधिक लोकप्रिय झाला. वसंत ऋतुतील उत्सव असलेल्या होलीमध्ये भांगचा समावेश शरीराला थंडावा देणारी औषधीय वनस्पती म्हणून झाला. हळूहळू याचा संबंध मस्ती, आनंद आणि उत्साहाशी जोडला गेला. .भारतात भांग कायदेशीर आहे का?(Is cannabis legal in India?)भारतामध्ये भांगची कायदेशीर स्थिती थोडी गुंतागुंतीची आहे. नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रोपिक सब्सटन्स ॲक्ट (NDPS), 1985 नुसार गांजा आणि चरसवर बंदी आहे. गांजा भांगच्या फुलांपासून तयार होतो, तर चरस त्याच्या राळीतून बनते. मात्र, भांगच्या पानांवर आणि बीजांवर हा कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे काही राज्यांमध्ये भांगची विक्री वैध आहे.उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये सरकारी परवानगीसह भांग विकली जाते. प्रत्येक राज्याचे नियम वेगळे आहेत. व्यावसायिक उत्पादनासाठी सरकारकडून लायसन्स घेणे आवश्यक आहे; लायसन्सशिवाय भांगची शेती करणे गुन्हा मानले जाते..भांग कशी तयार होते?(How is hemp produced?)भांग तयार करण्यासाठी ताज्या किंवा सुकलेल्या पानांचा वापर केला जातो. त्यातील डंठल आणि बीया काढून टाकल्या जातात. नंतर पानं पाण्यात भिजवून दगडी वरवंट्यावर वाटली जातात, जेव्हा पेस्ट तयार होते तेव्हा थोडं पाणी घालून भांगाचा गोळा बनवला जातो.ही पेस्ट नंतर सूती कपड्यातून गाळून दूध, साखर, सुकामेवा आणि मसाल्यांसोबत मिसळली जाते. काही लोक भांगासोबत बदाम, पिस्ता, वेलची किंवा काळी मिरी देखील मिसळतात..भांगचा उपयोग होलीत(Use of cannabis in Holi)होळीला भांग पिण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ठंडाई हे सर्वात लोकप्रिय आहे, त्यात दूध, सुकामेवा आणि मसाले मिसळले जातात. तसेच भांग पेस्ट बेसनात मिसळून भजी, बर्फी किंवा मावा तयार केले जातात. उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये भांगाच्या बीयांची चटणीही तयार केली जाते..सावधगिरी(Caution of Using cannabis in Holi)भांगचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करणं आवश्यक आहे. जास्त प्रमाणात घेतली तर चक्कर येणे, घाबरायला होणं आणि तात्पुरती स्मरणशक्ती कमी होऊ शकते. आयुर्वेदानुसार भांग औषधी आहे; ती निद्रानाश आणि तणाव कमी करायला मदत करते. पण, गर्भवती महिला आणि मुलांनी याचा वापर टाळावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.