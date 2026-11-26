पुष्पा दरेकरमला झाडांची, फळांची लहानपणापासून खूपच आवड होती. लग्नानंतर आमचे कौलारू घर होते; पण थोड्या वर्षांनी आम्ही बंगल्यात राहायला गेलो. आता मुलींचीही शाळा- कॉलेजेस होऊन मुली लग्न करून सासरी गेल्या आणि मला बागेची आवड जोपासायला वेळच वेळ मिळू लागला. मी खूप फुलझाडे लावली आहेत. जाईजुई, पारिजात, मोगरा, चाफा, झेंडू आणि नाना प्रकारच्या फुलांचा सुगंध मन आनंदित करतो. चिक्कू, आंबा, केळी, अंजीर, नारळ इत्यादी झाडे लावली आहेत. फळांनी भरलेली झाडे पाहून आनंद होतो. चिक्कूच्या झाडाला तर खूप चिक्कू लागतात; पण फक्त पाहावे लागतात. शुगर असल्यामुळे खाता येत नाही; पण आमचे यजमान नातवंडांना भरभरून चिक्कू घेऊन जातात. तेव्हा त्यांचा चेहऱ्यावरचा आनंद बघून खूप समाधान वाटते. .माझी बाग बहरू लागली. चिमण्या, बुलबुल, पोपट असे अनेक पक्षी फळे खायला, दाणे टिपायला येत असतात आणि मीही मनाने बहरू लागले. आता तर माझ्या मुलाने मोठी नर्सरी टाकल्यामुळे झाडेच झाडे आणि फुलेच फुले झाली आहेत. नर्सरीतील खुरपे, कुदळ नाहीसे झाले, की तो समजून जातो, की आज मम्मीचे दिवसभर बागकाम चालू राहणार, आज काय जेवायला मिळणार नाही. माझी बाग स्वच्छ नीटनेटकी आवरून झाली, की यजमान सर्व झाडांना पाणी देतात. बाग बघून खूपच समाधान मिळते. त्या हिरवळीत आता खूप शांतपणे आणि आनंदाने बसते, वाचन करते. दिवस कसा जातो हे कळत नाही. खूप सकारात्मक ऊर्जा मिळते या झाडांकडे बघून..घरातील हिरवाईतुमचीही अशी बाग आहे का? बागेत तुम्ही वेगळे प्रयोग केले आहेत का? या छंदामुळे तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय फरक पडला? बागेतील उत्पादने, फुले, फळे यांचे तुम्ही काय करता? घरातील ओला कचरा तुम्ही तिथे जिरवता का, त्यामुळे कसा परिणाम होतो?... या सगळ्याविषयी आम्हाला नक्की लिहून पाठवा. शब्दमर्यादा पाचशे शब्द. मजकुराबरोबर बागेतील फोटोही आवर्जून पाठवा.मजकूर आणि फोटो पाठवण्यासाठीचा पत्ता : maitrin@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.