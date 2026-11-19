लीलावती आढावमाझं ‘स्वतःचं घर’ हे मनापासून जपलेलं स्वप्न सत्यात साकार झालं. परिश्रम व जिद्दीने साकारलेल्या स्वतःच्या घराचा आनंद वेगळाच असतो. माहेरी वडिलांची शेती असल्यानं लहानपणापासूनच काळ्या मातीशी नातं जोडलं गेलं. म्हणूनच लहानपणापासून झाडांची फुलांची खूप आवड होती. हिरवाईने सजलेलं समृद्ध घर हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून फ्लॅट सिस्टिमचं घर खालच्या मजल्यावर घेतलं. पाठीमागच्या बाजूचा सगळा परिसर मोकळा पाहून आनंद वाटला. मग स्वतः माती आणून कडेकडेनं पसरवून झाडे लावण्यास छान जागा तयार केली. काही कुंड्या आणल्या. सर्वप्रथम स्थानापन्न झालं ते तुळशी वृंदावन. मग झाडं लावण्यास सुरुवात केली ती तुळशीच्या रोपापासून. जास्वंदीची लाल, पिवळी, गुलाबी, केशरी, पांढरी अशी पाच रंगाच्या फुलांची झाडे कुंड्यांमध्ये लावली. चांदणी, सोनचाफा, अनंत, रातराणी ही झाडे उंच वाटतात म्हणून जमिनीत लावली. लहान मुलांची जशी काळजी घेतो, तशी रोज एक तास तरी मी या झाडांशी संवाद साधत असायची. .वेळेवर खतपाणी घालून त्यांची निगराणी केली. त्यांची वाढ होताना होणारा आनंद वर्णनातीत होता. एक वर्षात सगळी झाडं छान वाढली. त्यांनी धारण केलेला हिरवा पर्णसंभार पाहून कृतकृत्य वाटलं. चांदणीच्या फुलांचं झाड चांदण्यांचा रंग आणि रूप घेऊन ताज्या टवटवीत फुलांनी बहरलेलं. अबोलीची सुंदर नाजूक फुलं मनाला वेड लावतात. कधीतरी डोकावणारा सोनचाफा; त्याच्या सुगंधानं आपोआप लक्ष वेधून घेतो..ब्रह्मकमळाची तर गोष्टच वेगळी; जणू श्रावण महिन्याची चाहूल त्यालाही लागते. श्रावण लागला, की पानापानावर कळ्या लेवून उभं राहतं. मग दररोज त्या कळ्यांचा निरीक्षण करण्याचा छंद लागून जातो. जसजशा त्या कळ्या बाळसं धरू लागतात, तसा माझाही आनंद द्विगुणीत होतो. रात्रीच्या वेळी त्या कळ्या उमलून सगळ्याच परिसरात सुगंध पसरवून देतात. कुंडीत लावलेलं वडाचं झाड; तेही दोन वर्षांत चांगलंच धडधाकट झालं. वटपौर्णिमेच्या दिवशी त्याला पूजेसाठी मोकळ्या परिसरात आणून ठेवलं की काय रुबाबदार दिसतं ते. अनंताच्या झाडावर पांढरीशुभ्र, मंद सुवास असलेली फुलं उमलली, की हिरव्यागार पर्णसंभारात त्याचं सौंदर्य आणखीनच खुलून दिसतं. ही सगळी झाडं पाहून गुलमोहरानंही हळूच जमिनीतून डोकं वर काढलं आणि सगळ्यांशी स्पर्धा म्हणून झपाट्यानं वाढलं. आकारानं बारीक असलेल्या पानांवर उन्हाळ्यात लालगर्द रंगाची फुलं. इतर सगळ्या झाडांची फुलं शिस्तीनं झाडावरच; पण हा गुलमोहर मात्र सूर्योदयाच्या आधीच आपल्या फुलांचा सडा घालून लालचुटूक रंगानं परिसरात सौंदर्यच वाढवतो. मनापासून जतन केलेल्या घरपरसातल्या या समृद्ध हिरवाईकडे, बहरलेल्या झाडांकडे, गंधित फुलांकडे, चित्ताकर्षक लतावेलींकडे डोळे भरून पाहिलं, की निर्मळ आनंदानं मन भरून येतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.