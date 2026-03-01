Homemade Blush: फक्त हा एक पदार्थ वापरुन तयार करा ब्लश; गाल दिसतील नैसर्गिक गुलाबी अन् फ्रेश

natural pink glow without makeup tips: जर तुम्हाला मेकअपशिवाय गुलाबी, ताजे गाल हवे असतील तर बीटचा वापर करु शकता. तुम्ही घरी बीटपासून नैसर्गिक ब्लश आणि टिंट सहजपणे बनवू शकता. त्यातील नैसर्गिक रंग गालांना एक सुंदर गुलाबी रंग देतो आणि चेहऱ्याला एक ताजे लूक देतो. सर्वात चांगले म्हणजे ते पूर्णपणे नैसर्गिक आणि रसायनमुक्त आहे. त्यात व्हिटॅमिन सी, आयर्न आणि फोलेट देखील असते, जे त्वचेसाठी चांगले मानले जाते. बीटमुळे केवळ रंगच नाही तर त्यातील अँटीऑक्सिडंट्समुळे रक्ताभिसरण देखील सुधारते. यामुळे गाल हळूहळू निरोगी आणि ताजे होतात. .लिक्विड टिंट कसे बनवावे?एक बीट कापून मिक्सरमध्ये बारीक करा.नंतर ते कापडातून गाळून त्याचा रस काढा.स्वच्छ डब्यात काढून फ्रीजमध्ये ठेवा.दररोज कापसाचा किंवा बोटांचा वापर करून गालावर थोडासा रस लावा. .बीट आणि कोरफड क्रीम ब्लश2 चमचे बीटचा रस आणि 1 चमचा कोरफड जेल मिसळा.एका लहान भांड्यात ठेवा आणि फ्रीजमध्ये ठेवा.हे क्रीम ब्लश त्वचेला मॉइश्चरायझ करते आणि कोरडी त्वचा असलेल्यांसाठी चांगले आहे. .गाल गुलाबी दिसण्यासाठी बीटचा एक छोटा तुकडा सोलून घ्या.गालाच्या हाडांवर गोलाकार हालचालींमध्ये हळूवारपणे घासा.तुमच्या बोटांनी हलकेच मिसळा.ही पद्धत घाईघाईत चांगले दिसण्यासाठी आहे. रंग थोडा गडद येऊ शकतो, म्हणून हलके लावा. .पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातबीट बोटांवर, कपड्यांवर आणि सिंकवर डाग पडू शकते, म्हणून सावधगिरीने वापरा.पहिल्यांदा चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करावे.बीट ब्लश किंवा टिंट साधारणपणे 4-6 तास टिकते. जास्त काळ टिकण्यासाठी, दोन हलके थर लावावे.बीटचा रस फ्रिजमध्ये सुमारे एक आठवडा चांगला राहतो. कोरफड मिसळल्यास 10-14 दिवसांपर्यंत टिकू शकते. जर त्याचा वास येत असेल किंवा रंग फिकट झाला असेल तर वापर बंद करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.