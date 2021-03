घरीच्या घरी बनवलेलं तेल हजारो रूपयांच्या औषधांना भारीय, ट्राय तो करके देखो

अहमदनगर ः शरीराबाबत कोणतीही समस्या असू देत त्याचा आपल्या घरातच असतो. तुम्ही ऋषी-मुनींचे केस पाहिले का, ते जाऊ द्या आपले वडील-आजोबा-पणजोबांचे केस किंवा त्यांच्या दाताबद्दल तुम्ही कधी माहिती घेतलीय का किडीचा किंवा केस गळतीचा विषयच नव्हता. आपल्या घरातील एका पदार्थाविषयी आपण जाणून घेऊयात. तो तुमची सर्व समस्या दूर करील. हे बियाणे बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक हेअर मास्क आणि कंडिशनरमध्ये वापरले जाते. या बियांमध्ये दाहक-विरोधी तसेच आपल्या केस आणि त्वचेसाठी आवश्यक असणारे अनेक पौष्टिक घटक असतात. घरीच काळा जीरे तेल बनवण्याची आणि वापरण्याची एक पद्धत आणली आहे. काळे जिरे तेल कसे बनवायचे?

काळी जिरे - १ टेस्पून

मेथीचे दाणे - १ चमचा मेथी दाणे

नारळ तेल - 200 मि.ली.

एरंडेल तेल - 50 मि.ली. बनविण्याची पद्धत

काळी जिरे आणि मेथीचे दाणे चांगले किसून घ्या.

आता ही भुकटी काचेच्या पात्रात घाला.

नारळ तेल आणि एरंडेल तेल मिक्स करावे.

आता कंटेनर बंद करा आणि सूर्यप्रकाशात ठेवा.

2 ते 3 आठवडे ठेवा.

दर दोन दिवसांनी तेल ढवळत राहा, दोन आठवड्यांनंतर ते गाळून घ्या.

चांगले परिणाम मिळण्यासाठी आठवड्यातून एक किंवा दोनदा हे तेल लावा. काळ्या जिरेत दाहविरोधी घटक असतात. पौष्टिक समृद्ध काळा जीरा आपल्या केसांसाठी चांगला आहे. हे आपल्या केसांना आवश्यक पोषक देते आणि आपल्या केसांची वाढ वाढवते.

आपल्या केसांच्या रोमांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा करून हे तेल आपल्या केसांच्या एकूण आरोग्यासाठी चांगले आहे. हे केवळ आपल्या केसांची वाढच वाढवत नाही तर केस गळतीस प्रतिबंध करते. आपण आपल्या केसांवर थेट जिरे तेल वापरू शकता. थोडे बियाणे तेल घ्या आणि आपल्या टाळूवर मालिश करा. अर्धा तास ठेवा आणि नंतर धुवा. या तेलाने आपल्या केसांची मसाज केल्याने केसांची जलद वाढ होते. ऑलिव्ह ऑईल किंवा एरंडेल तेलसारख्या इतर केसांच्या तेलांसह आपण काळी जिरे तेल वापरू शकता. काळा जिरे तेल आणि इतर केसांचे तेल समान प्रमाणात घ्या, ते आपल्या केसांवर मिसळा आणि लावा. चांगले मालिश करा आणि नंतर 30 मिनिटे आणि नंतर शैम्पू करा. तुम्ही लिंबाच्या रसाबरोबर जिरे तेल देखील वापरू शकता. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे आपल्या टाळूच्या कोलेजेनची पातळी वाढवते. सर्वप्रथम आपल्या केसांवर लिंबाचा रस वापरा, ते 15 मिनिटे ठेवा आणि नंतर ते धुवा. मग काळे जिरे तेल घ्या आणि ते आपल्या केसांवर मालिश करा. हे तेल तुम्ही रात्रभर ठेवू शकता. हे मुरुमांशी लढण्यास मदत करते. काळ्या जिरेच्या तेलातील आवश्यक फॅटी अॅसिड हे तेल बाहेर टाकण्यास मदत करतात. हे निरोगी त्वचेच्या पेशी तयार करते. जे छिद्रांमध्ये साठवलेल्या चरबी काढून टाकण्यासाठी कार्य करतात.

यामुळे काळा डाग अदृश्य होतो. काळ्या जिरे तेलामध्ये आढळणारे व्हिटॅमिन ए, अमीनो अॅसिडस् आणि फॅटी अॅसिडस् त्वचेच्या पेशींना पुन्हा निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करतात. कालांतराने काळे जिरे तेलामुळे वयाचे डाग आणि काही चट्टेही कमी होतात.

(डिस्क्लेमर ः ही सामान्य स्वरूपाची माहिती आहे. आपण कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)

