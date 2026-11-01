थंडीच्या दिवसांत ओठ फुटतात, कोरडे पडतात? पारिजातकाच्या फुलांपासून बनवा नॅचरल लिप बाम; ओठ राहतील मऊ!

Parijat Flower Lip Balm: हिवाळ्याच्या दिवसांत गुलाबी थंडीसोबतच ओठ फुटणे, कोरडे पडणे आणि त्वचा निस्तेज होणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. अनेकदा ओठ इतके ड्राय होतात की त्यातून रक्त येऊ लागते किंवा वेदना व जळजळ जाणवू लागते. या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी आपण बाजारात उपलब्ध असणारे रेडीमेड लिप बाम आणून वापरतो. पण, या उत्पादनांमध्ये अनेक प्रकारचे केमिकल्स असतात, ज्यामुळे ओठांचे रक्षण होण्याऐवजी त्यांचे नुकसान होते आणि ओठ हळूहळू काळे पडू लागतात.या रासायनिक दुष्परिणामांपासून ओठांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना नैसर्गिकरित्या सुंदर बनवण्यासाठी घरच्या घरी 'पारिजातकाच्या फुलांचा' वापर करून प्रभावी लिप बाम तयार करता येतो. निसर्गाच्या सानिध्यात मिळणाऱ्या पारिजातकाच्या फुलांमध्ये ओठांना खोलवर पोषण देणारे आणि मॉइश्चराइज करणारे जादुई गुणधर्म असतात. कोणत्याही साईड इफेक्ट्सशिवाय हा घरगुती लिप बाम कसा तयार करायचा, याची सविस्तर पद्धत खालीलप्रमाणे आहे- .साहित्यपारिजातकाची ताजी फुलेनारळाचे तेल किंवा शुद्ध साजूक तूपगाळण्यासाठी स्वच्छ सुती कापड किंवा बारीक गाळणीसाठवण्यासाठी एक छोटी काचेची डबीघरच्या घरी लिप बाम बनवण्याची पद्धतफुलांची स्वच्छता: सगळ्यात आधी पारिजातकाच्या फुलांच्या पांढऱ्या पाकळ्या वेगळ्या काढून घ्या. या पाकळ्या स्वच्छ पाण्याने धुवून पूर्णपणे कोरड्या करून घ्याव्यात, जेणेकरून त्यात ओलावा राहणार नाही.वाटून पेस्ट तयार करणे: आता या पाकळ्या खलबत्त्यात कुटून किंवा मिक्सरमध्ये थोड्या नारळाच्या तेलासोबत बारीक वाटून घ्याव्यात, जेणेकरून त्याची गुळगुळीत पेस्ट तयार होईल..महागडे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स विसरा! चेहरा अन् केसांसाठी मध आणि ऑलिव्ह ऑईलचे बेस्ट कॉम्बिनेशन; पाहा वापराची योग्य पद्धत....डबल बॉयलर पद्धत: एका छोट्या पातेल्यात पाणी उकळायला ठेवा आणि त्याच्या मध्यभागी एक छोटी वाटी ठेवा (ज्यामुळे उकळलेले पाणी वाटीच्या आत जाणार नाही). आता या वाटीमध्ये तयार केलेली फुलांची पेस्ट आणि अतिरिक्त दोन चमचे नारळाचे तेल किंवा शुद्ध तूप टाका.मिश्रण उकळणे: हे सर्व मिश्रण मंद आचेवर ५ ते १० मिनिटे चांगले गरम किंवा उकळून घ्या, जेणेकरून फुलांचे सर्व गुणधर्म तेलात किंवा तुपात उतरतील.गाळून डबीत सेट करणे: त्यानंतर एका स्वच्छ सुती कापडाने किंवा गाळणीने हे मिश्रण एका लहान काचेच्या डबीत गाळून घ्या. केवळ सुवासिक आणि रंगीत लिक्विड डबीत काढावे. ही डबी काही वेळासाठी फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवावी, ज्यामुळे तुमचा घरगुती नॅचरल लिप बाम पूर्णपणे तयार होईल..या लिप बामचे फायदेपारिजातकाच्या फुलांमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचेचे बाह्यनुकसानी पासून रक्षण करतात आणि ओठांच्या पेशींना (Cells) पुनर्जीवित (Heal) करण्यास मदत करतात. तसेच, यात वापरले जाणारे नारळाचे तेल किंवा तूप ओठांमधील कोरडेपणा नाहीसा करून त्यांना दिवसभर मऊ, मुलायम आणि नैसर्गिक गुलाबी ठेवण्याचे काम करते..Diwali Skincare: दिवाळीत चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवी? बीटरूट, चंदन, मुलतानी मातीपासून घरीच बनवा फेस पॅक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.