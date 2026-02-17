Houseplants Ideas: पाहुण्यांना इम्प्रेस करायचंय? घर अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी लावा ही 6 झाडे; कौतुक नक्की होणार!

Best Plants To Impress Guests: घरी सतत पाहुणे येतात आणि तुम्हाला त्यांच्यावर चांगली छाप पाडायची आहे? घर फक्त स्वच्छ आणि मोकळं दिसणं पुरेसं नाही. त्याला एक नैसर्गिक, ताजेतवाने आणि रंगीबेरंगी स्पर्श हवं असतो..योग्य झाडांची निवड केल्यास घर फक्त सुंदर दिसत नाही, तर वातावरणात ऊर्जा आणि आनंदही भरतो. आजच्या खास लेखात आम्ही घेऊन आलो आहोत ६ वेगवेगळे झाडे, जी तुमच्या घराला आकर्षक बनवण्साठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात..Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा.ऑर्किडऑर्किड ही नाजूक आणि आकर्षक फुले देणारी वनस्पती आहे. जांभळा, पांढरा, गुलाबी अशा विविध रंगांमध्ये ती उपलब्ध असते. कमी पाण्यात आणि अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाशातही ती चांगली वाढते, त्यामुळे घरातील साजवटीसाठी योग्य आहे.अँथुरियमचमकदार लाल, गुलाबी किंवा पांढऱ्या रंगाची हृदयाकृती फुले ही या वनस्पतीची खासियत आहे. घरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यातही अँथुरियम मदत करते. लिव्हिंग रूम किंवा ऑफिस डेस्कसाठी हा उत्तम पर्याय आहे..पीस लिलीपीस लिलीची पांढरी, साधी पण मोहक फुले घराला शांत आणि एलिगंट लूक देतात. कमी प्रकाशातही ही वनस्पती चांगली वाढते. घरातील प्रदूषण कमी करण्यासही ती उपयुक्त मानली जाते.झेरबेराझेरबेरा विविध आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असते. पिवळा, केशरी, गुलाबी, लाल इत्यादी. त्यांची मोठी आणि उठावदार फुले घरातील कोणतीही जागा उजळवतात. बाल्कनी किंवा खिडकीजवळ ठेवण्यासाठी योग्य..Gardening Tips: रोपांना मसूर डाळ टाकल्याने काय होते? माळी काकांनी उलगडलं रहस्य; बागकाम प्रेमींसाठी खास टिप्स.कॅलॅडियमकॅलॅडियमची पानेच तिचे मुख्य आकर्षण आहे. हिरव्या, गुलाबी आणि पांढऱ्या रंगांच्या सुंदर नक्षीदार पानांमुळे ही वनस्पती सजावटीसाठी खूप लोकप्रिय आहे.सुक्युलेंट्ससुक्युलेंट्स म्हणजे कमी पाण्यात वाढणारी लहान, आकर्षक झाडे. विविध आकार आणि रंगांमुळे ती टेबल डेकोर, शेल्फ किंवा खिडकीसाठी परफेक्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.