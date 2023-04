Dosa Sticking to Iron Tava : लोखंडी तव्याला तुमचाही डोसा चिकटतो? 'या' ट्रिक्स ट्राय करा

Dosa Sticking to Iron Tava : डोसा हा साऊथ इंडियन खाद्य पदार्थ संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. डोसाचे सर्वच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच फॅन आहे. त्यामुळे अनेकजण सकाळचा नाश्ता असो की शनिवार रविवार साऊथ इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये डोसा खायला जातात तर काही लोक घरीच डोसाचा आस्वाद घेतात पण अनेकदा घरी डोसा बनवताना डोसा बिघडतो किंवा लोखंडी तव्याला डोसा चिकटतो तर अशावेळी काही खास ट्रिक्स तुम्ही आवर्जून ट्राय करायला हव्यात.( How do you keep dosa from sticking to iron tawa)

बऱ्याचवेळा लोखंडी तव्याला डोसा चिकटतो तर काय करायचे? याविषयी सोनल गिरीष वेटे (Sonal Girish Vete) यांनी त्यांच्या nutribit.app या इंस्टाग्राम अकाउंटवरुन व्हिडीओ शेअर केलाय. यावर डोसा तव्यावर चिकटू नये, यासाठी खास उपाय सांगितले आहे.

उपाय: