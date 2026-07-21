Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!

Parenting Style: प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की त्यांच्या मुलांना चांगले संस्कार मिळावेत. पण, हे काम वाटतं तितकं सोपं नाही. पालकांनी हे समजून घेणे गरजेचे आहे की, हे फक्त मुले वाढवणे नाही, तर त्यासाठी सततचे प्रयत्न आणि धैर्याची गरज असते. जेव्हा जेव्हा आपण मुलांमध्ये चांगले संस्कार आणि शिस्तीबद्दल बोलतो, तेव्हा जगभरातल्या वेगवेगळ्या पेरेंटिंग स्टाइलची उदाहरणे दिली जातात. यातलाच एक जगप्रसिद्ध प्रकार म्हणजे जपानी पालकत्वाची पद्धत (Japanese Parenting).जपान हा देश तंत्रज्ञान आणि विकासाच्या बाबतीत ज्या वेगाने पुढे जात आहे, तीच गोष्ट त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाच्या बाबतीतही लागू होते. जपानी पालक आपल्या मुलांच्या संगोपनासाठी 'माइंडफुलनेस'चा (जागरूकता) वापर करतात. जपानमध्ये मुलांना शिस्त शिकवण्यासाठी पालक ५ नियम फॉलो करतात..नम्रतेने अभिवादन करण्याची सवयजपानमध्ये मूल कितीही लहान असले, तरी त्याला सुरुवातीपासूनच इतरांना नम्रतेने अभिवादन करायला शिकवले जाते. हा नियम त्यांच्यात इतरांबद्दल आदराची भावना निर्माण करतो. जेव्हा मुलाच्या आजूबाजूचे सर्व लोक अशा प्रकारे वागतात, तेव्हा मूल स्वाभाविकपणे शिस्त शिकते.इतरांच्या भावनांची काळजी घेणेजपानमध्ये 'सामूहिक जागरूकता' (Collective Awareness) जपली जाते. हा नियम व्यक्तीला आपोआप अनुशासित करतो. यामध्ये स्वतःच्या भावनांसोबतच इतरांच्या भावनांची काळजी घेण्यावर भर दिला जातो, जेणेकरून मूल त्याच्या वर्तनाबद्दल आणि त्याचा इतरांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल जागरूक राहू शकेल..जेवल्यानंतर लगेच झोपताय? 'गर्ड' आजाराचा वाढेल धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला....घरात येण्याआधी शूज बाहेर काढणेजपानी जीवनशैलीत घराबाहेर शूज काढण्याचा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो. जपानी घरांमध्ये एक विशेष प्रवेशद्वार असते, ज्याला 'जेनकेन' (Genkan) म्हणतात. पाहुणे आणि कुटुंबातील सदस्यांना घरात प्रवेश करताच या ठिकाणी आपले शूज काढावे लागतात. यामागील मुख्य उद्देश घराची स्वच्छता आणि मनाची शुद्धता राखणे हा आहे.एका वेळी एकाच गोष्टीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणेमुलांची एकाग्रता (Focus) वाढवण्यासाठी त्यांना मल्टिटास्किंगऐवजी एका वेळी एकच काम करण्याचा सल्ला दिला जातो. असे केल्याने केवळ त्यांची कार्यक्षमता वाढत नाही, तर मुलांची ऐकण्याची, पाहण्याची आणि अनुभवण्याची क्षमताही दुप्पट होते..ओरडण्याऐवजी संयम आणि संवादाचा वापरजपानी पालक मुलांवर चिडणे किंवा त्यांच्यावर ओरडणे पूर्णपणे टाळतात. मुलांनी एखादी चूक केल्यावर, त्याला सर्वांसमोर ओरडण्याऐवजी एकांतात नेऊन शांतपणे समजावून सांगितले जाते. पालकांचा हा संयम मुलांमध्ये राग आणि द्वेषाचा स्वभाव निर्माण होऊ देत नाही..Lifestyle Diseases : बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढतोय लठ्ठपणाचा धोका; 'ही' आहेत लठ्ठपणाची कारणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.